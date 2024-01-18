鮮娛糧｜舒淇李心潔平民look遊泰國　影后出巡貼地都唔得？

影后舒淇同李心潔早前都主力喺香港發展，大家都係好戲之人，志趣相投又係過江龍，自然地就做到好朋友。近日佢哋原來孖住去咗泰國，仲被偶遇齊齊現身大型人氣商場，雞啄唔斷連被網友拍片都唔知。

片中見舒淇同李心潔搭緊扶手電梯，兩人一前一後吹水，雖然未知兩人係去旅行定開工，佢哋都以便服、素顏打扮現身，但兩位影后天生麗質，網友一眼就認得出佢哋，即刻舉機拍片，不過身後都有一位似係助手嘅人，微笑同拍片者揮手示意唔好偷拍。

而舒淇去到外地，個人就更加放鬆，有眼利網民發現舒淇行路有啲「寒背」兼「外八字腳」，身穿窄牛仔褲嘅李心潔就現小肚腩，本身想無拘無束同好友遊街，都被網友彈佢哋真實狀態同平時嘅仙氣形象有出入。

除了舒淇之外，圈中還有不少女藝人亦保養得非常不錯。曾經是無綫花旦之一的張可頤， 早前就以一頭金髮造型，出席宣傳她有份主演的新電影《臨時劫案》。

今年已經54歲的她，跟當年全盛時期的她分別根本不大。所以一頭金短髮的造型，對她來說根本輕鬆駕馭。再者，這樣的造型，都有幾分似陳寶珠。不知道她新戲的造型，有沒有如此帥氣。