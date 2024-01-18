郭柏妍羅毓儀着旗袍　凸顯古典美

無綫全新旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，本周嘉賓是載譽歸來的「芊芊」郭柏妍（Rosita）及「蔓蔓」羅毓儀（Yuki），二人拍住劇集《下流上車族》的「媽咪」江美儀連環放笑彈，Yuki更盡顯其「爛gag達人」本色，場面搞笑。

麥包和江美儀將帶觀眾游走開平及江門，四人先後到訪馬降龍的碉樓、赤坎華僑古鎮、由古宅活化成的民宿、由糧倉改建成的網紅書店、陳皮交易共享倉及江門特色豪宅等。情同真姊妹的Rosita及Yuki除了在各大景點瘋狂打卡，扭盡六壬凸顯長腿外，又手牽手大談「陳皮生意經」，兼在酒店開箱期間大玩滾床單，相當好感情；二人還在江門試着旗袍化身古典美女，望落顏值爆燈。

Rosita與Yuki雖然身形苗條，但原來相當食得兼為食，當中尤以Yuki最誇張，每逢見到美食均開心至雙眼發光。四人還順道品嘗了兩隻足足有「手臂咁長」的蒸蠔，搞笑的是，Rosita為了增加「味道層次」，竟毫不猶豫便將一大舊Wasabi放入口，結果喪咳兼標淚，令麥包、美儀及Yuki笑至崩潰，美儀更阿媽上身沒好氣謂：「你係咪傻架？你將成舊Wasabi放入口做咩呀？」

至於Yuki則更趣怪，全程積極發問、答問題及進食的她，期間錯漏百出，不但「鮑汁VS滷水」、「蝦VS雞」傻傻分不清，更將「乾」誤會為肝；當中最經典一幕，是當四人介紹顏色呈黑色的黑松露燒鵝時，麥包及美儀姐出題問到「點解啲鵝係黑色」時，Yuki第一時間舉手搶答：「佢背後一定有一個好不幸嘅故事，因為佢長大後變唔到做白天鵝，所以變咗做黑天鵝。」