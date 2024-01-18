銀河新機玩AI　變即時翻譯王？

Samsung剛於香港發表全新旗艦手機Galaxy S24系列，共有6.2吋S24、6.7吋S24+及6.8吋S24 Ultra三個型號，即日起接受預訂，並於1月31日正式上市。

S24 Ultra是首部採用鈦金屬邊框的家族成員，屏幕有Corning Gorilla Armor玻璃保護，防刮能力提升4倍兼減低75%眩光。搭載2億像素廣角、1,200萬像素超廣角、5,000萬+1000萬像素雙遠攝鏡頭，支援100倍變焦，並升級了Nightography黑夜亮攝功能。全線採用S8 Gen 3 for Galaxy處理器，屏幕支援1至120Hz動態刷新率，其中S24 Ultra更搭配比上代大1.9倍的Vapor Chamber冷卻系統，有助打機時降溫。

系列主打實用AI功能，最創新是「通話助手」，它可在通話過程中即時語音翻譯，並在分屏顯示通話文字內容，實測結果9成準；「筆記助手」為長文章摘要；「寫作助手」能即時翻譯13種常用語言，並提供寫作風格建議；「轉錄助手」則能邊錄音邊生成文字紀錄，好啱開會！另外「Circle to Search」可一圈即時搜尋屏幕內容的相關資料；執相則有「相片助手」，可因應場景自動為相片空白位「補地」；針對影片更能產生分段格數，放慢影片同時保留質素。

同場加映：激薄摺機

講到旗艦機，HONOR Magic V2亦正式登陸香港，它是首部厚度低於1cm的摺屏手機，僅9.9mm薄、231g重，內置6.43吋外屏及7.92吋內屏，後者擁有91.2%高屏佔比，配合魯班鈦金鉸鏈能夠承受超過40萬次摺疊。搭載5,000萬像素主攝、5,000萬像素超廣角及2,000萬像素遠攝鏡頭，並可經懸停功能進行自拍。其他配置包括S8 Gen 2處理器、16GB RAM+512GB ROM，以及支援66W SuperCharge的5,000mAh電池等等。