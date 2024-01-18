台灣型男許光漢襲港　讚魏浚笙更為帥氣

台灣男神許光漢、香港歌手魏浚笙(Jeffrey)和邱彥筒（Marf）今日（18日）出席珠寶活動，現場聚集了大批粉絲為自己的偶像打氣。許光漢稱今天是第一次見到Jeffrey，稱剛才有和他打招呼和分享一下時裝周，問到他和Jeffrey兩人誰才更帥氣？許光漢笑言：「當然是他。」

許光漢在米蘭時裝周上見到韓國藝人李敏鎬和日本藝人目黑蓮表示很開心，問到會否想與他們一起合作？許光漢指有機會就好，又提到現場有很多粉絲大喊稱呼他為「老公」，許光漢表示很開心，不過聽到這個稱呼都有點害羞，謂不管粉絲怎樣稱呼他，只要來支持就已經覺得好開心。

談到許光漢的電影《青春18x2通往有你的旅程》即將在台灣和日本上映，而在戲中他會有學生和年長的兩個造型，令很多人都羨慕他的童顏，許光漢害羞地說：「沒有啦，學生造型應該是最後一次，畢竟我都33歲了。」又指平時會勤做運動來保養自己，並且感謝母親把他生得童顏。接下來的工作，許光漢表示將會進入劇組拍攝，農曆新年亦會放假，希望屆時可以家人一起過，亦指有機會都想去旅行。

同場的Jeffrey和Marf對於首次見到許光漢表示興奮，Marf大爆Jeffrey對許光漢說：「我從小看你的戲大。」提到許光漢接受訪問時表示Jeffrey更帥，Marf即說：「靚仔加謙虛美德，呢啲咪係full package。」問到剛剛有沒有趁機會交朋友？Jeffrey說：「做緊㗎啦，好開心，頭先我哋嘅傾偈係好舒服。」

談到剛剛在活動上Jeffrey滔滔不絕地用普通話回答司儀的問題，自言覺得普通話有進步，指如果有機會都會想到台灣拍劇：「不過依家咁嘅國語程度應該要再練習一下。」而在旁的Marf建議Jeffrey可以拿到劇本和對白再練習，她亦表示如果有機會都會想去台灣拍戲，又指自己在台灣只去過花蓮，所以如果有機會，希望再去台灣吃吃喝喝和認識當地人：「因為台灣算係音樂領域上比較國際化嘅，所以都想去嗰度（想去識咩人？）想睇吓當地台灣嘅男仔。」表示令語言進步，最快的方式就是和當地人溝通。

講到新年，Jeffrey和Marf兩人都需要工作，Jeffrey指他有份參與的電影將會陸續上演，所以會有很多謝票工作，而Marf正在籌備COLLAR的演唱會，指就算要過新年，都是在排舞室和隊友互相拜年。Marf又稱因為今年由叱咤頒獎典禮開啟了年頭，令她動力滿滿，覺得自己有很多願望想實現：「第一步係開好COLLAR嘅演唱會，同埋我想睇吓有冇機會做舞台劇，因為我有留意Ivy(蘇雅琳）嘅舞台劇，即刻令我好有衝動，仲有想拍下劇，繼續整吓歌。」她表示接下來將會去觀看MIRROR演唱會吸收經驗，表示有留意MIRROR的團體綜藝節目，覺得好感動，又謂已經和公司反映了兩年希望和COLLAR成員全體一起拍旅遊綜藝節目，Jeffrey聽後即在旁笑說：「MIRROR都講咗五年先有。」Jeffrey同樣表示如果有機會，希望嘗試在全新的領域和語言上發展，又指舞台劇都好吸引。問到人生大事？Jeffrey笑言：「暫時未有計劃，儲吓錢先。」