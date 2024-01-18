張致恒製作公司開業　債主公開資料追數：上年拖到依家

張致恒（Steven）經濟狀況一宜直備受關注，育有四子的他不時被太太雯雯公開數臭無錢拎返屋企，欠債纍纍的他雖然曾到小食店返工、派傳單、情趣用品店做售貨員等自力更生，但冇一份工做得長。

近日，雯雯宣布兩公婆將會開設公司做影片製作，表示：「我同Steven成立咗間公司係幫人拍片同幕後製作，然後剛剛開業，我哋兩公婆都會拍片關於人生百態，感情、兩性婚姻、娛樂新聞都會講下，希望大家多多支持！」

今日（18日）公司開張誌慶，公布會製作一系列短片，並有開業優惠等，不過被外界疑有錢做生意但冇錢還錢。同日，一名女紋身師在網上貼出Steven的電話號碼截圖，以及疑是Steven與紋身師爸爸「龍龍哥」的對話圖，有人指：「你好似完全唔使負責任喎」疑似Steven則回覆：「對唔住呀，龍龍哥，我過埋12月，一月開始，我就會逐啲逐啲還畀你，因為我啱啱先開始返新工，佢要兩個月試用期，所以一月就可以開始還畀你㗎啦，對唔住欠咗你咁耐。」

該紋身師則寫下：「張致恆（恒）先生，條數由上年拖到依家，請問你想點X樣？有錢住咁大間屋又有工人又有狗，我都無你咁舒服。」有網友留言：「欠債還錢 天經地義」。而紋身師則以Steven的首本名曲歌名回覆：「死性不改。」