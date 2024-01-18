川道沙羅 大波浪新人王

青春玉女嘅魅力真係唔講得笑，無論係少男、壯男、中年漢抑或阿伯都鍾意睇，於是日本寫真界好積極發掘芳齡十八廿二嘅美女，而數到近期最具親切感嘅人氣女優，一定係川道沙羅！

胸大又愛笑

有留意開日本寫真界行情，唔難察覺近期有位童顏巨乳妹頻頻亮相，佢就係年僅19歲嘅寫真界新人王菊地姬奈。論身材，阿妹真係冇得輸，但好多時都木無表情，似乎Cool咗啲！至於今日為大家介紹嘅川道沙羅，家陣只係18歲，唔止一臉稚氣，比起姬奈仲要多咗一份親切感，事關佢好鍾意笑，仲要係笑得燦爛添！身材方面，沙羅同姬奈嘅高度差唔多，肌膚鮮嫩白皙，心口一樣有對脹卜卜嘅G奶，難怪呢兩位青春玉女有本事輪流佔據唔同雜誌嘅封面啦！

好想行貓步

川道沙羅喺出道拍寫真之前，已經被一本時尚雜誌招攬為專屬模特兒，之後獲邀參演電視真人騷《我愛上了你》，人氣逐漸上升，於是順勢做埋寫真女優。由於阿妹係正牌青春玉女，身材好，笑容甜，大把媒體爭住搵佢影相，氣勢之勁令佢贏得「寫真界之大波浪」同「寫真界新人王」等美譽。

對於未來發展，沙羅話自己好鍾意迎接新挑戰，但講到拍寫真就傾向留喺溫暖嘅Comfort Zone，事關天生怕凍，仲要着住泳衣喺冷冰冰嘅環境下演出，實在太難頂！另外，沙羅話好想學其他模特兒咁喺天橋上行貓步，等多啲人可以欣賞到自己喎！