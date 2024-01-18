「魔音」馮盈盈大展歌喉　拍檔丁子朗：真係好厲害

藝人馮盈盈、丁子朗和朱敏瀚今晚（18日）出席活動，三位藝人活動上大展歌喉。馮盈盈自言今次是她第一次登台獻唱，唱出譚嘉儀的《陪著你走》和與丁子朗合唱周柏豪的《我的宣言》，合唱歌曲是由丁子朗選擇，盈盈表示事前已經向丁丁老師（丁子朗）請教歌藝，又特意去到謝東閔（Brian)的音樂學校學習唱歌，由謝東閔親自教授，不過隨後急忙地說：「唔得，唱得好先好寫Brian個名，我同佢講咗話如果出嚟個表演差，我會對佢好好，我唔會同人講係佢教。」

問到丁子朗有「魔音」之稱的盈盈和有同樣稱號的李佳芯誰更厲害？丁子朗笑言：「唔好畀壓力佢，要對自己有信心。」接着盈盈便開始為自己解釋說：「話說合唱歌，柏豪係男仔歌，於女藝人而言，又唔係專業歌手嚟講真係好難應付，希望大家手下留情。」又指經過今次之後在歌藝上要多加訓練，定期上唱歌班。丁子朗指其實盈盈唱歌不差，更大讚她獨自唱《陪著你走》好好聽：「因為坦白嚟講，今次對佢真係越級挑戰，咁所以唱到真係好厲害。」

講到《萬千星輝頒獎典禮2023》丁子朗獨自一人做主持備受賞識，所以邀請他在農曆新年期間出席花車活動，又指在主持完節目後收到很多鼓勵說話：「有正面亦都有負面嘅評價，最感動嘅係阿Bob(林盛斌)，佢叫我唔好睇啲負面評價，又話我其實做得已經好好，佢作為MC界嘅一哥，專登發呢個訊息畀我，我覺得係一個好大嘅鼓勵。」不過笑指最後所有嘅評論都有睇。提到丁子朗曾指盈盈是理想對象，指在一起拍劇時的盈盈非常體貼，會照顧他的飲食。丁子朗解釋道是劇集中由盈盈飾演的角色夏莉才是他的理想對象，不是馮盈盈：「劇入面嗰個會啱我啲，我同佢一齊拍戲係唔使擔心食。」而盈盈亦大讚丁子朗是非常自律的人：「佢可以為咗keep fit一個月食同一樣嘢，所以非常值得學習，見到佢每日帶同一個飯盒，好難唔去關心佢。」

同場的朱敏瀚獻唱兩首歌，他自言一直都好喜歡唱歌，並且有向自己有份參與拍攝劇集的監製表示想唱主題曲，希望可以在今年內成事，問到有沒有回音？他笑言：「有機會，我相信只要一路keep住拍，就會有機會，如果可以自己嘅劇自己唱番，我相信觀眾會更有畫面（《飛常日志》招募歌曲應該自薦？）嗰個係作曲作詞，我就唔阻大家嘅機會。」講到今年沒有出席頒獎典禮，他指去年沒有他的劇集，今年應該會慢慢陸續播放他的劇集：「演員就係咁，淨係負責拍，唔會理幾時出。」

提到早前有指如果演員「撈唔掂」就轉行去做機師，朱敏瀚說：「其實我由細到大睇乜嘢就會想做乜嘢，所以我揀咗個最好嘅職業就係做演員，希望唔會真係撈唔掂。」