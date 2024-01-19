麥美恩雪卵等生仔　森美認靠老婆呃Like

上集《真係咁Friend？》森美與麥美恩（Mayanne）玩完遊戲之後，今集他們將互問問題繼續大爆秘密，Mayanne更喊到變豬頭，場面搞笑又感性。

早前Mayanne受訪時，曾提到不排除閃婚及生小朋友，她在節目中表示要先生育：「有人問我有冇諗過雪卵，我就話係喎，咁不如拍個節目講呢樣嘢啦。」森美笑言：「依家做藝人好慘，結婚要找贊助，不過香港好少做雪卵嘅公司，唔緊要，雪櫃有喇呱！」十分搞笑。

一直以來森美甚少提及家人，而自患病康復後，他才陸續於社交網上放閃，原來背後是因其太太不喜歡在聚光燈之下：「佢有叫我唔好講，所以我們擺酒結婚生小朋友都冇人知，但其實我鍾意放閃，因為放閃多啲Like，可以呃Like。」語畢，森美更當場籲各界大眾高枱貴手，看到太太出現一定要畀讚。

當Mayanne被問到會否想離開TVB時，她即連吃多塊檸檬，更邊吃邊對鏡頭向經理人、樂小姐（樂易玲）、珍姐（曾勵珍）等人說對不起；當森美被問到「艾粒現在是高層，為何沒有聽說過森美做高層」時，森美用力撕毀問題紙並揚言：「我要離開、我要跳槽。」兩人唇槍舌劍，笑料百出。

之後來到兩位嘉賓，互相向對方說出心底話的環節，森美和Mayanne均對好友盡吐心聲，可謂既搞笑又感性，Mayanne更喊到變豬頭。想知二人有甚麼反應？立即去片收看！