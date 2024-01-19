【是日通勝】

農曆十二月初九

癸卯年 乙丑月 壬午日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、安床、動土

忌：放水、開渠、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：茶色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

金牛座：逞強性格易惹禍，處理公事最好腳踏實地。

雙子座：細節決定成敗，粗心大意會變事業絆腳石。

巨蟹座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

獅子座：勉強無幸福，不會着緊你的人，毋須留戀！

處女座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能欠理性。

天秤座：意中人出現，放膽表白，有望迎來好姻緣。

天蠍座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

人馬座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

山羊座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

水瓶座：謹記自私乞人憎，凡事應多點為別人設想。

雙魚座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）鼠 是非多

鼠：是日沖煞，工作運最差，易惹上是非。

牛：財運較差，做任何買賣都要考慮周全。

虎：頭頭碰着黑，生活多阻滯，心情極差。

兔：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

龍：健康運平平，要留意身體發出的警號。

蛇：感情運稍遜，已婚者要多關心另一半。

馬：心態夠正面，事業上可做到精益求精。

羊：運勢好壞參半，凡事應往好的方面想。

猴：工作遇阻力，提防被小人的建議誤導。

雞：財運欠佳，花錢如流水，易入不敷支。

狗：有因小失大的風險，理財要特別小心。

豬：事業運一般，工作上被人牽着鼻子走。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：羊

屬羊的朋友於龍年有兩粒貴人吉星，主要是得到別人幫助為吉。有三粒凶星，這三粒凶星之力量比較強，要特別注意。

太陰吉星，是指女性的老人家為太陰貴，家有一老如有一寶。屬羊的朋友，當有難題、困頓而不知去向，可找女性老人家請教去向，會在龍年得到好好的指引。

天乙貴人，為最高級的貴人之一。天乙貴人是來自甲辰年之甲木所引出的，十天干之甲木，是每逢4字尾之年出生，是為貴人，東方、綠色、雷震、參天大樹，有這樣的特性者，皆為貴人。

天殺凶星，是為三煞之一，家中窗外西南、東南、正南，大忌動土。如見動土，是為三煞之凶，需要以窗簾遮蔽。

勾神凶星，好容易勾起不如意的往事，心神不定是表面的情況。勾神更深入的影響，是令屬羊朋友的大腦思考不靈活，不懂得思考時，必須考慮自己的位置，好易令人感覺你無大無細，不懂規矩。

貫索凶星，比較凶險之星，突然之間出現災禍。特別是家外三煞方有動土，沒有用窗簾遮蔽。不好的往事，思考太過入神，沒有留意身旁的危險，因而引起的災禍。休息、養精蓄銳是好重要。