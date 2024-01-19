星玄｜趙露思又含又啜派糖放電　迷倒網民登熱搜

今日係1月19日農曆十二月初九，今日幸運星係天蠍座，運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢，內地流量小花趙露思就係天蠍座。

憑清純甜美外表，而備受大眾喜愛嘅趙露思，曾參演唔同嘅劇集，由於演技自然活潑，每套都獲得超高話題同流量，成為甜寵劇女王，舊年同陳哲遠所主演嘅甜寵劇《偷偷藏不住》，令佢擄獲唔少粉絲。

早前佢化上「冬日草莓妝」示人，隨即掀起熱潮。片中她身穿粉紅色長裙、紮起雙辮，睜大雙眼不停對鏡頭放電，又含咬士多啤梨賣萌，夠晒誘惑。片段一出即時登上熱搜，網民更洗版式狂讚：「太美啦」、「白到發光」、「就是喜歡這種甜妹」。此外，趙露思每次出席各大場合嘅討論度都唔輸畀，同是95後頂流小花虞書欣同白鹿，相信假以時日，佢將會星途無限。

至於是日最旺生肖係馬，心態夠正面，事業上可做到精益求精。鄧萃雯（雯女）就係屬馬，轉戰北上多年，早前有傳佢因薪酬問題而拒拍《巾幗梟雄4》，最後由胡定欣頂上，之後雯女就喺個人社交網上回應拒拍一事，疑似係因為劇本問題，同製作人未能達成共識，為咗避免落入唔愉快嘅拍攝過程而拒絕。雯女依家除咗參與劇集拍攝外，亦有轉戰電影，演技一樣大獲好評，所以有實力去到邊都係舞台。