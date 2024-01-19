劉詩詩一家遭詛咒「今晚死」　網友怒批：這是人嗎？

內地人氣女星劉詩詩，同台灣藝人吳奇隆2015年結婚至今，不時傳出婚變傳聞，對此劉詩詩夫妻2人亦一於少理，鮮少向外界澄清反駁婚變一事。而近日，擔任珠寶品牌代言嘅劉詩詩，其粉絲竟然去劉詩詩工作室留言表示不滿，要求工作人員保護好劉詩詩作為全球代言人嘅待遇外，該品牌嘅另一代言人張藝興嘅粉絲，亦留言為自己偶像抱不平，質疑該珠寶品牌實體店面點解剩係得劉詩詩嘅肖像之餘，甚至仲詛咒劉詩詩家人：「建議姐姐家的小男寶和老男寶今晚4。（諧音：死）」

事實上，劉詩詩嘅粉絲出名「護短」，過去就曾因劉詩詩喺劇集《一念關山》被刪減戲份，集體到劉詩詩工作室留言抗議。而近期，劉詩詩嘅粉絲又再到劉詩詩工作室留言，希望能維護劉詩詩身為珠寶品牌代言人嘅待遇：「毫不心虛地說一句，這個品牌就是劉詩詩帶起來的，誰不知道是一姐帶出圈，擴大品牌影響力，劉詩詩跟這品牌合作三年，快速開啟品牌對外擴張的藍圖，每年都是保持強勁增長勢頭，所有人只知道這是劉詩詩代言的牌子！」

未料，劉詩詩粉絲誚完呢句，竟然引嚟另一代言人張藝興嘅粉絲不滿，甚至仲有激進粉絲留言詛咒劉詩詩家人，導致「張藝興粉絲詛咒劉詩詩兒子」話題登上熱搜，引嚟唔少網友抱不平，認為張藝興嘅粉絲太過激進：「網絡不是法外之地！請理性追星！劉詩詩是無辜的！步步（劉詩詩兒子）更是！」、「不管管嗎？你們的粉絲連小孩都罵，還是嗎？」