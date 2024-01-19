晒牽手照認愛！泫雅暗撻龍俊亨事務所已回應

韓國31歲性感女神泫雅於2022年11月驚爆與交往7年的男歌手E'Dawn分手後曾屢傳復合，但最終不了了之，分手逾1年的她，昨晚（18日）突然在社交網上傳與韓團Highlight的34歲前成員龍俊亨在沙灘牽手的背影合照，又附上「男女愛心」圖像及留言「請多多關照。」龍俊亨亦同時在社交網發布相同照片，疑似公開戀情。

事務所直至今日（19）早上終於回應：「公司不會干涉藝人的私事。」對戀情不置可否，至於龍俊亨的事務所則以藝人私生活為由，表示難以確認。不過，有業內人士透露其實行內亦有不少人知道2人交往一事，只是事務所對於公開戀情仍持審慎態度。而泫雅早於上月曾在社交網展示自己以同一身打扮在沙灘背景拍攝的個人照，亦有餐廳店主早於去年11月便曾發文指感謝2人光顧，似乎2人交往至少兩個月。

泫雅與龍俊亨同樣於2007年出道，亦曾是CUBE事務所的藝人，已相識逾十載。不過，曾與已故女歌手具荷拉拍拖的龍俊亨，當年因捲入鄭俊英性愛聊天群組的醜聞而退團，形象十分負面，不少粉絲對他非常反感，紛紛在女方社交網留言反對這段戀情。