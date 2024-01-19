楊洛婷-3度拍泳照僅需5分鐘　即興即剥即影掂晒

前港姐楊洛婷（Rabeea）日前在北海道冒住零下3度的嚴寒天氣下拍攝泳衣照，大膽程度爆標，她接受電話訪問時，大讚相影得靚全是樂隊Dear Jane主音老公黃天翱（Tim）的功勞：「佢幫我影好多相，連我啲廣告相都係佢幫我影，佢啲MV都係佢自己影，11月時，老公都嚟過北海道拍咗首新歌，我個女都成日讚Daddy值300分。」

問到在冰天雪地中影泳裝可有冷病？她形容是「閃影」，所以毋須擔心她會感冒：「我一直都好想影輯雪地泳衣照，難得老公帶埋相機去旅行，咁嗰日我哋送咗啲小朋友去Club度玩，可以同老公有私人滑雪時，見到個景咁靚，同埋唔大風又冇乜雪，咪提議走出酒店對面嗰個雪地影咗相，都影唔夠5分鐘就即刻入番酒店，我覺得今次唔算Crazy。」至於為何不叫老公齊影泳裝，她又笑老公大頭蝦，因他忘了帶泳褲。

Rabeea又指今次除是一家四口旅行，亦帶同媽咪及好友曹敏莉一家同行，大讚下塌的酒店設備完善，有專人照顧她的小朋友：「有教練教小朋友滑雪，我阿媽仲勁，第一次滑雪就愛上咗，平時我鍾意去陽光與沙灘嘅地方，但老公鍾意凍嘅地方，又想畀小朋友玩吓雪咪選擇去北海道囉，因為啲仔女要趕返學，所以先趕返香港。」