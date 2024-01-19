賀周杰倫牛一追星成功　王俊凱怒罵代拍引混亂

昨日（18日）是台灣天王周杰倫（Jay）的生日，不少粉絲都有為他送上祝福，而內地人氣偶像TFBOYS成員王俊凱是Jay的忠粉，他連續7年在Jay生日當天於社交網發文祝賀對方，更親手繪畫生日蛋糕畫，不過，今年王俊凱沒有再畫蛋糕，而是以實體蛋糕代替，他在社交網上載蛋糕相，並表示：「杰倫哥生日快樂（一整個升級成實體蛋糕）」隨後又發了他與Jay的合照，原來是追星成功，面對面跟偶像慶祝生日，Jay也有留言回應:「謝謝帥氣的小凱」

而台灣天團五月天的成員阿信見到王俊凱的發文，即時醋意大發留言：「我也想合照。」非常搞笑！Jay的另一位好友劉畊宏也有出Po祝Jay生日快樂，但就烏龍將「永不止息」寫成：「你一生的愛...永不止血」Jay也忍不住出口問他：「是不是有打錯字」

另外，王俊凱近日由內地出發到巴黎，他已選擇凌晨三時的航班以避開人潮，但在機場仍被大批的代拍（代人拍照再售賣）包圍拍照，造成混亂，王俊凱入閘時怒罵他們：「你們這些代拍的，你們負得了責嗎？你們有沒有點公德心？」事後不少網民大讚他鬧得好，認為代拍很容易造成安全問題，事後官媒也開口斥責代拍：「代拍要注重法律邊界和道德的底線。拿著相機和手機，並不意味著你就天然地擁有拍攝的權利，也不意味著，別人要因你的影響力而讓步。減少代拍亂像，還要從根源做起。理性追星，別讓粉絲行為偶像埋買單。」