林俊傑開騷粉絲爭餐懵變林子祥飛　售票網站遭投訴「累犯」

近期忙於開「JJ20 世界巡迴演唱會」嘅新加坡歌王林俊傑（JJ），每場演出都成功掀起熱話，令唔少歌迷津津樂道外，日前內地就發生售票網站疑因頁面設計有瑕疵，導致唔少明明係買JJ演唱會飛嘅粉絲，到手後竟然變做林子祥嘅演唱會飛，而該售票網站亦於第一時間拒絕退票，不過直至18日態度再變，改為替未入場睇林子祥演唱會嘅粉絲辦理全額退票。

據內媒報道，日前有粉絲反應本來磨拳擦掌買JJ演唱會飛，未料就遇上售票網站「出陰招」，右上角竟然有一排迷你字體寫住「林子祥成都」，唔少粉絲都紛紛以為係宣傳字眼，未料畀完錢之後先發現自己買嘅竟然係林子祥演唱會飛，事後向網站投訴時，卻不獲退票處理。有粉絲透露，自己喺開騷當日下午5點左右搶飛後，發現原來係同一晚7點半開騷嘅林子祥飛，最後因為趕唔到過去成都睇騷，最後無奈放棄：「還有很多人是外地的，肯定更來不及！」據悉是次烏龍事件有18張門票受影響，金額約1萬9千港元，而該網站亦以表演在即拒絕退票處理。

直至18日，該售票網站態度轉變，表示願意為冇入場睇騷嘅粉絲進行退票處理，引嚟唔少網友熱議外，更有網友自爆試過要買蔡依林嘅飛，最後竟然變咗做蔡健雅嘅演唱會，引嚟唔少網友批評道：「這樣搞得兩位歌手都很尷尬！」、「那被迫去看的人怎麼辦呢？不給處理？」、「林子祥也是實力歌手，只不過歲數大了。」、「挺多人都說林子祥的票不是更值嗎？但問題是，人家是林俊傑的粉絲呀！人家想聽的是林俊傑的演唱會，不是林子祥的呀！」