辣得過癮　食魚鮮打邊爐

冬日鍋物花款甚多，打邊爐可以揀不同的湯底和配料，此外，還有各式各樣的鍋物，近年本地的烤魚店和酸菜魚店大行其道，再加上辛香麻辣火鍋，都是香辛惹味又開胃，每日轉款都唔怕悶。

台灣酸菜魚

除了烤魚、水煮魚，酸菜魚亦受歡迎，台灣過江龍築間酸菜魚於1月18日在銅鑼灣開設首間海外分店，帶來6款湯底魚料理和1款特色湯料理供應，湯底糅合台、中和日式風味，總長酸菜魚以自家製酸菜和酸蘿蔔製作，湯底以柴魚昆布湯、指天椒、泡椒和青花椒熬煮的湯底，配烏鱧魚片，湯辛味鮮。愛辣之人首選無雙腸血旺魚，臭豆腐加麻辣高湯、烏鱧魚片、豬大腸和鴨血，富地道台灣風味。其他還有純愛番茄魚、打破沙鍋魚、海派蝦湯魚、極道明太子奶香魚和奧義豬肚骨煲。配料亦多樣化，包括炸裂酥魚皮、百花釀油條、脆皮魚下巴、招牌蛋餃、神帝酒嗆蝦和鬼魔酒蒸蛤蠣等，1月18日開幕日於下午5時起惠顧餐廳堂食，可享半價優惠，1月19日至25日惠顧，可享全單88折。

風味烤魚

近年很多內地過江龍店來港，最近一員就有主打烤魚的「探魚」，品牌於內地、馬來西亞、新加坡和印尼等地都有分店，早前於沙田開設首間本地分店，店內現有7款烤魚口味選擇，包括鮮青椒爽麻、重慶豆花、鮮青椒蛙哈哈、毛血旺、醬香、金銀蒜香和香辣味。烤魚有3款，淩波魚肉嫩鮮美，而且無小刺。黔魚肉厚肥美有口感，鮰魚肉質細膩而無腥味，各有特色。其他還有爆漿鴛鴦糍粑、絕絕子爆汁炸雞、嘭嘭小酥肉、海陸空把把燒天團及探魚就醬麵等小菜選擇，最後來一碗可無限追加的冰粉、菊花茶或荷葉茶，即時解辣。

麻辣火鍋

本地的麻辣風潮持續熾熱，北角的小龍焱以成都火鍋作主打，麻辣牛油火鍋的湯底料，是從成都直接運來大塊牛油、江門陳皮、花椒、桂皮、乾辣椒、白酒、豆瓣及茴香等材料，再加自家製香麻辣膽打造，辣而不燥，客人可選輕、濃和頂成都口味，至於人氣的鮮美菌湯鍋，選用鮮番茄配紅棗枸杞等熬煮。有靚湯底，自然要配高質食材，牛魔王必揀牛運一條龍，在店員的打鼓聲下上桌，大圓框內有8個不同的牛肉部位，其他有羊肉串、小郡肝、牛蛙、腦花、炸酥肉桘耗兒魚等，想打卡必點放置9款不同菜式的九仙宮，最後來一份冰粉和紅糖糍粑，為味蕾去辣，最好不過。

新興圍爐

四川的麻辣火鍋為了吸引客人，亦不時加入創意，推陳出新。好似剛於將軍澳開店的四川過江龍「炊二哥 圍爐麻辣盆菜」，就結合了時興的圍爐煮茶概念，主打麻辣圍爐盆菜。鍋內以滑牛肉、毛肚和鵝腸為主，配蝦滑、豬皮、午餐肉、豬肝、鵪鶉蛋、巴沙魚、肥腸、筍片和鴨血等多款火鍋配料，可2人或4人享用，湯底有香辣紅油和本地分店獨家供應的鰻魚滑酸菜金湯鍋等選擇，此外，有拇指小籠包，麻辣雞胗和冷吃牛肉等小食。最重要是店內有人氣的圍爐煮茶，晚市入座，每枱會1份迷你圍爐煮茶，包括有養顏老鷹茶1壺及4款圍爐小吃，下午茶亦有限定的圍爐煮茶套餐，可揀選養顏老鷹茶、香芋奶茶、黑糖奶茶、咖啡奶茶、香蕉奶茶和芝麻奶茶等，配千層麻花、奶酥、花生、桂圓、栗子、柑橘等打造的三層架，分外有Feel。