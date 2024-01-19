相隔11年再合作！朴信惠讚朴炯植冇變過：性格依然咁好

韓國女星朴信惠前年為演員丈夫崔泰俊一索得男，她將憑與男星朴炯植合作的韓劇《低谷醫生》復出，劇集將於本月27日首播，2人最近為時尚雜誌拍攝寫真宣傳新劇。

問到相隔近3年再拍劇的心情，飾演麻醉科醫生的朴信惠表示：「無論是拍甚麼作品，都會有緊張的感覺，現在正是這種心情，因為是日常生活中會有的故事，所以看劇本時有很輕鬆的感覺，醫生是要和很多人接觸的職業，我好喜歡這個角色，無論是低谷還是勞累過度都是所有人會遇到的，雖然看起來很好，但內心可能很不好受。」

朴炯植亦表示對低谷這個主題很有共鳴：「要熾熱地過每一天，剛好就是我們這個社會的故事，在看這部作品的時候，大家會發現自己並不是孤獨的，我覺得《低》劇是很有人情味的作品。」

今次是朴信惠與朴炯植繼韓劇《繼承者們》之後相隔11年再合作，問到可有覺得對方有不同的地方，朴信惠說：「我記得初次見面時朴炯植好忙，他剛從機場回來，便立即要來拍攝場地，即使好忙碌，他卻將台詞都背熟了，也沒有皺眉頭，覺得他好了不起，現在他依然性格很好，會聽取他人的意見，跟他合作覺得很舒服。」

朴炯植就回想2013年是非常忙碌的一年，現在才真正留意到朴信惠的演技：「她好像是一按開關鍵就能把感情拿出來，但又不像機器，我學到了很多東西。」