eTH豪華伴「旅」　變形自給自足

總部位於美國加州的新創公司AC Future，早前發表了一款與著名設計公司Pininfarina合作的概念豪華露營車eTH，其名字代表着Electric Transformer House（電動變形家居），最大賣點當然是識得變形變大，只要撳個掣即可變出供4人下榻的豪華住宿空間。此外，車上配備能將陽光變成電能的太陽能發電板，以及能把空氣變水的造水機，為未來移動生活帶來自給自足的可持續體驗。

4人露營車 未來出行體驗

eTH未變形前是一輛車長近6.1米、闊2.4米、高逾3.3米的4人露營車。駛至合適營地後，只需按下特設鍵啟動擴展模式，即可搖身一變成一個擁有近2米高「樓底」的400平方呎豪華住宿空間。車廂左右兩側可分別向外擴展約2.4米及0.76米，利用騰出的額外空間變出配備雙人梳化床的客飯廳、廚房與浴室。車尾部分亦可整個向後伸延逾2.4米，變成配備獨立雙人床的主睡房。至於前部擁有先進駕駛輔助技術的駕駛艙，L形錶台上僅配備一個整合先進資訊娛樂系統的可旋轉中央觸控屏幕，設計極簡。處於擴展模式時，還可將軚環收摺令整個錶台變成工作桌，配合一對可旋轉的前座椅，隨時轉換成工作或娛樂空間。

太陽能供電 空氣造水系統

雖然廠方沒有透露eTH是搭載純電動力還是混合動力，但可肯定的是露營車在營地駐留期間不用擔心供電問題，亦不用靠傳統發電機，也能夠自給自足。事關整個車頂包括擴展部分，但凡向天都鋪滿太陽能充電板，在理想條件下，每天能將陽光轉化成電能最少有25kWh，善用來自大自然的潔淨能源。除此之外，車頭頂部還配備一個空氣造水系統，每天能將空氣中的水分轉化成潔淨用水高達50L，其潔淨程度更達到可飲用級別。據AC Future表示，此概念露營車計埋司機、乘客及其他負載物品的總重量（GVWR），亦即最大載重量可達8,618kg，相當實用。

同場加映：6座概念車Space-Hub 空間最大化

本田（Honda）最近宣布將於2026年帶來全新量產電動車系列0 Series，並發表旗下強調空間感的6座概念車型Space-Hub，作廠方對未來車廂設計的前導預覽。概念車以「Man Maximum, Machine Minimum」為設計基礎，通過最小化機械部件來實現最大化車廂空間，包括採用更輕薄的電動車專用底盤平台、零實體按鍵的全屏幕式錶台、伸縮軚環，配合平整低地台、像客廳般的中後排對座布局、大型前後擋風玻璃及玻璃車頂等，成就極之寬敞開揚的車廂空間。此外，多項本田嶄新技術包括e-Axles高效動力系統，更輕量化與高密度的電池組、SENSING Elite高級安全駕駛輔助系統，以及Honda Connect智能互聯系統等統統會於車上搭載。