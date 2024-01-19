任達華獲讚戲裏戲外都錫老婆　鄧麗欣即場發揮加「動作戲」

由影帝任達華、鄧麗欣、魏浚笙、朱鑑然、龔慈恩和方平主演的電影《紅豆》今日開鏡拜神，任達華在戲中飾演九龍城糖水舖的老闆，留到滿臉鬍鬚的他，放下型男形象變身潮州怒漢。任達華與龔慈恩於戲中飾演夫妻，2人合作無間，在劇集《還我本色》到近年的電影《七人樂隊》，甚有默契！

任達華透露為了入戲，有專人教煮糖水，由炒紅豆開始學起，再到如何將紅豆煲到起沙，他笑言現在全身都有紅豆味。他表示會帶紅豆沙回家給老婆琦琦享用，因琦琦喜歡吃湯丸，他會在紅豆沙裏面加入湯丸，讓老婆可以食到少許紅豆就滿足。龔慈恩大爆琦琦都會煲湯給任達華帶住開工，戲中他不會讓自己拿重物，行街也走在前面，戲裏戲外都好錫老婆。任達華表示自小已懂得下廚，對戲中切陳皮絲感覺很容易，龔慈恩亦讚他瓣瓣都掂。另外提到他與友人合資的愛駒「君達得」，以47倍冷門獨贏，贏得逾百萬獎金，他笑說：「嗰日開緊工，教緊鄧麗欣煮紅豆，無落注，呢個紅豆幾貴呀！哈哈！不過唔緊要，祝大家好運常開。」他笑言雖然無落注，但還是「萬歲」請大家吃東西。

在戲中是姊弟關係的鄧麗欣（Stephy）和魏浚笙（Jeffrey)飾演任達華仔女，Stephy笑言因此學識煮紅豆沙，已掌握秘技，想回家煮給家人品嘗。而Jeffrey就只負責吃喝玩樂，終日打機，對鋪頭生意不聞不問，但其實戲中表裏不一的他，內心相當愛錫家人，只是沒有表露出來。鄧麗欣表示戲中的任達華潮州人個性重男輕女，經常板起面，與仔女好多爭拗。又稱第一次同任達華合作，開工第一日就圍着食潮州粥，已經感覺好似一家人。

另外，戲中朱鑑然為討好女友Stephy，經常去到到糖水店幫手。被問盜同女神合作演情侶，會否緊張？他說：「唔緊張，反而佢帶住我令我好放鬆入戲。」至於親熱戲就大賣關子，Stephy笑言講出來會好有畫面，「本身劇本無，拍攝時有感覺會主動要求加戲即場發揮，之前都曾經試過加「動作戲」。」問會否想加掌摑戲打Jeffrey，她即笑謂：「呢個想加。」訪問期間有隻蝴蝶在Jeffrey面前飛過，他反應大到後退兩步，表現驚慌，Stephy即時「家姐」上身，作狀打對方。