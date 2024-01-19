鮮娛糧｜黃宗澤現身日本派傳單　人氣爆燈被粉絲包圍

想不到去日本旅行，竟然有機會巧遇到香港明星。日前有網民在日本大阪街頭，遇到黃宗澤及吳業坤。當時正在下雨，兩人各自撐傘，一邊向途人派發傳單。原來兩人正在大阪拍攝TVB新劇《法證先鋒6倖存者的救贖》，明星出現在大阪著名地標，當然吸引不少粉絲圍觀。看看社交網的網民「開心Share」，似乎當時有不少粉絲在場，更發現黃宗澤出現在景點心齋橋及通天閣，各位身處大阪的朋友說不定都可以，現場目睹男神的真面目。近來黃宗澤的人氣再創高峰，早前憑劇集《叠影狙擊》在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，此獎項是他入行以來首個男主角獎項，而這位出爐大灣區影帝被粉絲包圍亦十分正常！

《愛．回家之開心速遞》一班幕前幕後工作人員感情要好，特別劇中「熊家」更猶如一家人。早前「熊家」就為「熊樹根」劉丹慶祝80歲大壽，日前他們再於錄影廠，為1月生日的演員慶生，並且為剛於《萬千星輝頒奬禮》，得獎的馬貫東及古佩玲慶祝。事後，呂慧儀於社交網上載合照及影片。網民最關心是久未現身《愛．回家》的「秦博思」馬貫東，會否回歸劇組。當年「秦博思」、「林美香」Mandy是其中一對最受歡迎的CP，不過剛奪得「飛躍進步男藝員」的馬貫東，相信亦不愁演出機會。