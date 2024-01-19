挑戰廣東歌！Yoon A驚喜唱陳卓賢《留一天與你喘息》

韓國女團少女時代成員Yoon A上周六（131）假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行的《YOONA FAN MEETING TOUR : YOONITE in HONG KONG》，是她時隔6年再度舉辦亞洲巡迴見面會，今次更是海外見面會第一站。

Yoon A一開始獻唱《When The Wind Blows》，之後用廣東話跟一眾粉絲打招呼：「大家好！我是Yoon A，很久沒見，大家好嗎，真的很掛念大家！新一年跟大家一起過很開心，新年快樂！我們今日製造更多美好的回憶，玩得開心點！」她表示很久沒有來香港，心情很激動，亦有趁機到尖沙咀逛街和吃東西，之後便努力練習見面會要說的廣東話。而在見面會中更送上了港式甜品「楊枝甘露」給Yoon A品嘗，首次吃到這甜品的她，用廣東話大讚「好好食」。

她在見面會中分享之前拍攝劇集《律戰江湖》和《歡迎來到王之國》的難忘事，更談到自己在遇到困難時會如何處理，她會選擇請教別人意見，再交由自己去解決。在遊戲環節中，她需要揀選不同號碼板，每塊板有不同任務或挑戰，到揀選到要唱廣東歌時，她說：「我聽了不少廣東歌，其中一首歌是我聽完很想試唱，我不肯定自己唱得好不好，希望大家可以留心聽。」隨即驚喜唱出MIRROR成員陳卓賢（Ian）的《留一天與你喘息》，咬字相當不錯，令全場粉絲歡呼。

除了玩遊戲外，她亦獻唱了《knock》和《Deoksugung Stonewall Walkway》。寵粉的她知道在場有粉絲生日，即場唱生日歌祝賀壽星。之後跟粉絲大合照時，她更用手機跟在場粉絲自拍。最後祝大家身體健康和幸福，更希望大家下次會再見面，為見面會劃上完美句號。而Yoon A將於2月3日在澳門舉行粉絲見面會。