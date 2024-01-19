譚旻萱獻銀幕初吻　舌戰陳昊森8次才收貨

台灣男神陳昊森與籃球女神譚旻萱在電影《不是你不愛你》中飾演情侶，其中一場浪漫球場Kiss成為其戲中名場面。拍攝前Mandy與陳昊森除了不斷反覆練習對白，還在籃球場切磋球技，希望借打波放鬆心情。正式埋位，兩人順利完成親吻戲的第一take，導演葉念琛要求相當高，與他們檢討過後，決定再來，最後足足拍了8次導演才滿意收貨，Mandy表示：「一開始我好緊張，一直問佢『要怎樣親？』因為佢拍過唔少吻戲，所以好專業，但佢同我講要跟感覺走。」

其實在拍到第三take時，兩人仍然在接吻前一刻忍不住爆笑NG，但之後越吻越投入，終於拿捏到如何跟著感覺走，Mandy續指：「陳昊森叫我唔好諗咁多，但我一路同佢試戲嘅時候都好猶豫，攬都好猶豫，唔好話錫，但到正式埋位嘅時候，我同自己講唔好諗，有前輩帶住我，效果就會好。」旁邊的陳昊森補充說：「雖然拍了很多次，但每次拍的感覺不太一樣，我也是第一次拍吻戲拍那麼久，以前是親一次、兩次就OK，因為我們的鼻子都很高，會擋到，親的時候要拉開再換位置，這種戲很考驗兩個人的默契，想要尊重對方，所以會先講好我們要怎樣做，不想彼此有壓力。」