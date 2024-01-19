關心妍廣州開騷一票難求　母女同台合唱成焦點

歌手關心妍（Jade）日前在廣州舉行《約》22周年演唱會，全場爆滿，氣氛熱烈。今次演唱會原定Jade出道20周年時舉行，但受疫情影響延至22周年舉行，但都無阻粉絲的熱情，掀起撲飛熱潮，Jade表示：「呢次廣州係第一站，嚟緊仲有幾站會舉行，因為延遲咗兩年，所以都加啲新衫、新歌單比佢哋補數！今次香港粉絲都組團二百人嚟支持，我叫佢哋乘機去吓啲大熱超市潮聖，其中一個粉絲更加喺日本趕翻嚟睇騷。」

由於Jade久未舉行巡唱，演出一票難求，有來自哈爾濱的歌迷專程南下捧場，到埗後才發現全場爆滿，Jade說：「我都唔知點算好，真係一張飛都冇晒，冇理由我哋自己買黃牛㗎嘛！但見佢咁遠嚟到都要諗吓方法，最終我比咗囡囡張飛佢，我同囡囡講你係嘉賓要喺後台準備，唔使飛嘅！啲粉絲見到囡囡都好開心，話佢高咗好多，唔知下次開騷佢仲肯唔肯上台唱。」

母女再度在舞台合體成焦點，Jade亦穿上新衫登場：「因為我剛剛簽咗新唱片公司，希望畀大家有新嘅感覺，加上囡囡都入咗小學，開始有番啲時間做嘢，所以都趁佢返學日子錄新歌，不過我同公司講好咗，要跟學校校曆表去安排工作。」