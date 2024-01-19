郭柏妍美腿搶Fo獲封「腳柏妍」　黃建東真醉上陣

藝人郭柏妍（Rosita）在無綫劇集《飛常日誌》中飾演馬國明屬下，並暗戀對方，其中一場是她被馬國明的好友徐榮勸退，當日在停機坪拍攝時，基於安全理由，所有人在停機坪上均不能撐傘，結果在烈日當頭硬撐拍攝了數小時的Rosita最終不支暈倒，幸好被送往陰涼處休息後很快回復狀態。

Rosita的長腿一直備受網民讚歎，並搞笑封她為「腳柏妍」，不過Rosita拍攝劇集期間正值台慶，負責表演空中瑜伽的她練習時令美腿受罪盡是瘀傷，她表示：「拍劇時要勞煩化妝同事係咁幫我對腳補妝，同埋因為啲粉搽喺腳好易甩，要辛苦佢哋不斷冚番啲粉上去，真係辛苦晒佢哋，同埋要好多謝攝影師哥哥幫手就機位。」談到劇中與馬國明有不少對手戲，Rosita說：「一開頭對住視帝係幾緊張，同埋我對白好多專業術語好怕會NG，但佢就好好完全冇畀壓力我，仲話：『NG咪嚟過囉』，令我增加咗好多信心，佢真係一個好好嘅前輩。」

而在今晚（19日）播出一集中，曾被封「魔音芊芊」的Rosita將「載譽歸來」上演唱K場口，昨晚無綫官方宣傳平台先後釋出「芊芊魔音版」的《逃避你》，並有「激昂飆高音版」及「走音樂底純魔音版」等，搞笑的是，當有音樂伴奏時，Rosita的「魔音度」大增，不但走音、還嚴重甩拍，但當走掉音樂後，Rosita的唱功即時變回正常。對於要應付唱歌場口，Rosita坦言有壓力：「呢場戲除咗唱歌，仲包含一啲情感戲，我喺呢個位反而有壓力，唱歌我都唔太擔心，因為我本身都唔係專業歌手，但都要同大家講定唔好意思先，可能又要傷害到大家耳仔，大家多多包容，我有時間一定會學唱歌！」

另外，日前黃建東（東東）飾演的醉酒佬大鬧機場一幕，獲不少網友大讚入型入格，原來拍攝當日東東真的飲酒上陣，他透露：「我本身唔係好飲得嘅人，我拍嗰日帶定威士忌去現場，應該飲咗半支，我拍嗰陣係醉得嚟有三分醒，主要感覺到身體好熱，同埋個人free好多。」東東笑言拍完戲回家途中才開始真正「酒氣攻心」：「我記得搭嗰程車返屋企時係瞓晒覺、迷迷糊糊咁，返到屋企係連涼都冇沖就撻咗上床，起身時頭痛欲裂，真係有宿醉嘅感覺！ 」