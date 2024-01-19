江海迦花10年尋找自我　透過音樂記錄每個成長階段

歌手江海迦（AGA）推出全新專輯《Agatha》，專輯名其實是AGA的本名，呼應首張個人大碟《AGA》，專輯以「Self-care」為核心主題，代表着在成長歲月裡AGA與音樂互相陪伴，一起去學習並探索Self-care的各個層面與階段，記錄成長之路程。

自2013年起以「AGA」為名出道，她花了10年時間去尋找自我，終於帶著所有作品到紅館，以『創作』去學會如何保護那顆初心，AGA表示：「未成為歌手前，雖然不斷創作，但身邊總係聽到好多反對聲音。經常會覺得，做創作係邁向成熟嘅道路，過程緩慢而細膩，我用音符記錄咗唔同嘅階段，堅持住創作夢，直至10年後，終於成為一位能夠擁有屬於自己演唱會嘅創作歌手，將曾經陪伴自己嘅所有音符分享給大家，把曾經被認為嘅不可能變成可能。」

出道10年，AGA稱對未來的路充滿期待：「我覺得這係一個重要嘅里程碑，感謝身邊每一個一路互相陪伴、互相成長、互相扶持嘅人。非常期待下一個新開始。相信下一個10年都會繼續由音樂帶著我去走每一步。希望繼續同大家分享，我AGA以音樂記錄低嘅每個成長階段同生活點滴。」