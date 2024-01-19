柔情乳后　怕醜變興奮

睇AV最好就係有起承轉合嘅劇情去輔助，咁先至夠引人入「性」。而要令觀眾睇得更加興奮，女優嘅演出亦相當重要，如果可以睇到女優由怕醜變到慾火高漲，將觀眾嘅興奮感覺逐步提升咁就正喇！今日進行比併嘅兩位柔情乳神MINAMO同田中寧寧就能夠營造出呢種效果喇！

百年一遇之星

今年23歲嘅MINAMO，樣子精靈可愛之餘，仲散發出一股病態柔弱感覺，相當惹人憐愛。身材方面，纖巧得嚟前凸後趷，心口對F奶夠晒分量十足，配埋透明感嘅雪白美肌，呢副Body認真一流！

佢憑住青春無敵及驕人身材，成為人氣模特兒同寫真偶像，到2021年被SOD「捕獲」帶入AV界，令到AV迷大為興奮，而為隆重其事，廠方更將佢安排成為王牌女優系列「STARS」其中一員，更形容佢為「百年一遇之星」。由於佢嘅身材呈流線形，床上動作流暢靈活，連搞笑藝能人門倉早彩都成為佢嘅粉絲，更大讚MINAMO嘅床上姿勢優美。而另一個備受讚賞嘅地方，就係佢嘅表情變化多端，大家可以從其演出當中，清楚欣賞到佢本來怕怕醜醜又溫柔咁服侍男優，到埋牙嘅時候卻變成飢渴慾女，同男優砌到難捨難離，表現相當悅目，抵讚！

MINAMO

年齡：23歲

身高：5呎

三圍：34F-22-34

白色大肉彈

MINAMO好波又白滑，外表美當然吸引，有位師姐同佢一樣擁有一身透明感十足嘅美白肌膚，而且仲更加大波，呢位就係田中寧寧喇！今年24歲嘅佢，喺2020年由SOD招攬到AV界，比MINAMO早一年出道，不過佢並未得到廠方嘅寵幸，可能係當時佢體態偏肥，又或者係當時廠內不乏猛將，所以佢同SOD嘅短期專屬關係完結之後，就以自由身方式同其他AV廠合作，到現時都未泊到好碼頭。

寧寧予人一種柔弱嘅感覺，加埋溫婉善良嘅氣質，令人好想呵護同照顧佢。不過佢身材就極為火辣，充滿肉感嘅胴體有齊豐乳肥臀，心口對G奶脹卜卜又彈手，連名作家杜哲哉都大讚呢對G奶嘅比例近乎完美。除咗身材吸引，寧寧嘅演出一樣值得欣賞，因為佢擅長扮演怕醜又任勞任怨嘅姊系角色，喺男優嘅挑逗同玩弄之下表現得欲拒還迎，當加強刺激之後，佢好快就被撻着變成床上猛獸，令作品嘅刺激度大大提升！

田中寧寧

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：37G-25-36

第1回合

鬥弱質

田中寧寧氣質溫婉善良，予人一種柔弱嘅感覺，令人好想呵護一番。而MINAMO則散發出一股柔情病態美，加埋一副楚楚可憐嘅樣子，更加惹人憐愛。

第2回合

鬥身材

論身材，MINAMO纖巧得嚟有前有後，對波夠大又外形美觀，本身已經相當煞食。至於田中寧寧則擁有豐乳肥臀，肉感十足，對G奶亦飽滿彈手，所以呢個回合打和！

第3回合

鬥悅目

MINAMO喺演出上表情豐富，床上姿勢相當優美，不過田中寧寧唔單止喺個人表演方面夠悅目又夠投入，同其他女優合作亦默契十足，所以稍勝一籌。

各有千秋

田中寧寧身材惹火，喺演出方面亦識得將情感逐步解放，表現相當有層次，而MINAMO喺呢方面亦不遑多讓，加上身材亦姣好誘人，兩位都一樣咁吸引！