Tyson Yoshi亮相巴黎時裝周　榮登「集郵男神」

歌手Tyson Yoshi近日獲品牌之邀出席巴黎時裝周睇騷，Tyson除了與好兄弟魏浚笙喜相逢外，最難忘是見盡世界各地的巨星，包括荷里活男神畢利谷巴（Bradley Cooper）、曾提名格林美獎的美國饒舌歌手Swae Lee、韓國人氣男團GOT 7成員王嘉爾與Bam Bam、日本超人氣男神平野紫耀、日本著名潮牌設計師Nigo、台灣「老公」林柏宏及歌王林俊傑（JJ）以及內地超人氣男神王鶴棣等，令他放下害羞一面，火力全開做「集郵男神」！Swae Lee更於Tyson 貼文留言支持，互相打氣。Tyson對此興奮表示：「見到世界各地嘅大明星，真係令我大開眼界，心情極之興奮同震驚！尤其係當Bradley Cooper喺我身邊經過，簡直係震撼，由細到大睇佢嘅電影，估唔到有機會見到真人，心情好耐都平伏唔到，大癲呀！」其後Tyson在社交平台上載多張合照及短片，並留言說：「Last night! Cowboy in Paris!」網友紛紛留言表示羨慕，笑指Tyson是「追星天花板」，更有人讚Tyson跟諸位男神的合照是「雙帥合體」，可見其顏值同樣達「國際等級」！

Tyson坦言最驚訝是被在場人士認出：「我係獨立音樂人，冇國際化嘅大公司喺背後支持，萬萬想唔到現場有人認出我，叫得出我個名，而且返酒店嘅時候，有Fans叫我個名，仲暱稱我做『阿B』，真係估唔到自己喺法國都有粉絲，令我相當感動！」

除了收穫滿滿的合照及感動時刻外，最近購入Dream Car的Tyson在物質上同樣滿載而歸，他說：「我買咗唔少新品用嚟裝飾我嘅『老婆』（新車）。巴黎嘅車款真係好靚，歐洲嘅古董車睇到我兩眼發光，令我心思思想買多部車，所以最近要努力『跑數』，哈哈！」