相隔6年再出實體碟　Twins新歌掀回憶殺

Twins將於本周日展開一連14場演唱會，在個唱開鑼前，二人率先為樂迷送上全新廣東EP《WE ARE TWINS》，當中歌曲《夢想與夢》於今日（19日）上架，新歌呼應經典歌《風箏與風》，唱出Twins多年來在演藝路上的初心不變。兩人為MV遠赴台灣取景，當中有於山頂放風箏的畫面，充滿回憶殺，而二人好友容祖兒更驚喜獻聲。

Twins回想成軍22年的旅程，表示就像做夢一樣：「《風箏與風》呢件事係一個開始，但係我哋依家着得好華麗、好唔一樣，回想番好似經歷咗好多，好似發夢一樣。可以持續到咁多年，其中一個係呢個本身就係我哋嘅夢想。其實今次呢個MV有一半係一個夢境嚟嘅，我哋依家着住呢套衫係喺夢境入面嘅服裝，後尾再返到現實，就係去返放風箏。」

相隔6年再次推出實體碟，阿Sa有感現在好少人會出實體碟：「因為我以前細個個年代係鍾意實體碟，攞住隻碟好開心，同埋又適逢演唱會，希望大家會鍾意。」至於歌詞方面，雖然二人沒有給出明確的方向予填詞人，但大家都不約而同地寫出相似的東西：「因為佢哋都見証住我哋嘅成長，佢哋係喺佢哋嘅角度去寫我哋，睇到係好感動。」阿嬌則謂EP中的歌曲跟以前很不一樣：「我哋由出道到依家每一張碟都嘗試咗好多嘢，今次都有好多新嘅元素，亦都有回憶，因為我哋開演唱會，都想有新嘅作品帶俾大家，咁耐冇出廣東碟，希望可以有廣東歌，又可以配合番我哋嘅演唱會，俾一個新嘅感覺俾大家。」

講到演唱會快將舉行，二人稱已準備就緒，阿嬌坦言開始感到壓力：「有少少緊張啦，開始有少少手震，哈哈，有少少瞓唔着，有少少壓力，OK嘅。」阿Sa則謂：「要準備嘅嘢都準備好㗎啦，依家係要好集中將所有嘢全部擺埋一齊。」