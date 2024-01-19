麥美恩自言無期望獲獎　下年想挑戰攞「最佳女配」？

《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳女主持」的麥美恩今晚帶同獎座接受薛家燕主持的新城廣播知訊台「開心大派對」錄音訪問，在節目中她興奮大談得獎感受，笑言得獎後收到好多祝賀訊息，電話都無停過。而身在加拿大的媽咪收到的祝賀電話比她還要多，「媽咪話凌晨6點瞓緊覺，突然收到好密嘅電話訊息聲，好驚以為發生乜嘢事，喺呢度要同媽咪返聲Sorry」雖然媽咪知道她有份提名，但對於獲獎並無期望，所以得知獲獎都相當開心。她又透露在講致謝詞時，自己有刻意放慢語速，因為想要更加清晰表達內心感受。被問到獲獎後騷價有否增加？麥美恩坦言暫時未有，但就接到不少活動邀請，感到好開心。

另外她提到周奕瑋（Jarvis）拿下《最佳男主持》時，自己開心到眼濕濕。一旁的黃翠如見狀即安慰她，叫她忍住不要喊，令她覺得大家雖一同提名，但對方對自己有依然好細心，這樣實在難得。問她是否更想緋聞男友許文軒（Edmond）拿獎？她説：「今次我同Jarvis開咗條路，明年佢攞就更加實至名歸，有我哋助攻，相信佢明年最少入到5強，就算今次攞唔到，觀眾覺得佢都唔差，成為一個話題幾好，口碑更緊要。」又笑言若果明年由她來頒「最佳男主持」就更有噱頭。提到再下一城挑戰「最佳女配」？她笑說：「我挑戰做吳若希的女配角，佢係一姐嘛！吳若希做女一我就屈就，其他人我就爭做女一，哈哈！」

曾經與麥美恩合作過劇集《黃金萬両》的薛家燕，在訪問時笑指美恩是「新抱仔」，2人還一起拿着獎座嘟嘴錫錫，關係非常融洽。另外薛家燕最近亦收到DJ思敏替她搜羅在電台工作的舊照，讓她重溫自己20多年的點滴。她透露農曆年初八會到澳門開騷，嘉賓就先賣關子不開名，但全部是分量十足。她又開心透露早前推出新歌《好運一條龍》有過400萬點搫，與馬來西亞國寶級歌手茜拉合唱的新歌《有有有 Year Of The YO!》，亦過100萬點擊，音樂成績甚佳。