回春泡泡浴　重拾性福

一個人浸泡泡浴，邊夠兩個人咁過癮吖！（互聯網）

泡泡浴可以減壓又能促進血液循環，令人感到舒服又放鬆！不過發生喺四仔中嘅泡泡浴，唔單止香艷無比，仲可以幫助男士回春，令佢重振雄風，力大無窮，搞到水花四濺呀！

意外闖入

驚慄片中嘅女主角喺沖涼時，突然有陌生人闖入，係咪好驚驚呢？不過同一情節發生喺Explicit Empire製作嘅《Big And Juicy》中，卻變得勁香艷！重量Cup脫星Taylee Wood租住酒店度假，喺浸泡泡浴嘅時候，突然有個陌生巨根男闖入，繼而展開四級激戰，巨乳搖晃及激烈嘅肉體碰撞聲，加上高分貝叫床聲，唔單止視覺刺激度十足，聽覺亦能得到大滿足。

深閨寂寞

深閨寂寞嘅熟女同泡泡浴有乜嘢關係呢？想知嘅話，就要睇吓Raw Attack出品嘅《Busty Wives Next Door #7》喇！講述空虛熟女邊浸泡泡浴邊自娛，點知震棒意外滑出窗口，畀型男鄰居執到，而熟女竟要求對方拎入嚟浴室畀佢，跟住落嚟點發展，相信大家都諗到。雖然劇情離地，但憑住春色無邊嘅情節，加上激情慾互動，相信大家都會睇到流晒口水！

美股誤會

索女浸泡泡浴零舍性感，因為玲瓏浮凸嘅身材喺泡沫下若隱若現，實在惹人遐想，就好似Innocent High推出嘅《Cheating Bubble Butt Girlfriends #6》咁喇！由Chloe Surreal、Aubree Valentine等幾位擁有豪華臀嘅脫星參演，故事講男友返到屋企後聽到女友浸緊泡泡浴，好奇下便潛入窺看，見泡泡浴中浮出誘人盛臀，慾火高漲下便引出兵器進攻，卻估唔到對方原來唔係女友！喜感十足嘅錯摸劇情，加上玩到水花四濺，令作品嘅娛樂性增添唔少。

碟評

索女出浴本嚟已經夠睇頭，仲要連場浴室交鋒，相信四仔迷都會滿意，而喺今次3套推介作中，講到印象最深刻嘅，莫過於情慾度超濃嘅《Big And Juicy》，而另外兩套作品同樣春色無邊，都係值得捧場嘅佳作。