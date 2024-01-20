【是日通勝】

農曆十二月初十

癸卯年 乙丑月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：詞訟、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：14、32、21

幸運顏色：淺紫色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

金牛座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

雙子座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

巨蟹座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

獅子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

處女座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

天秤座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天蠍座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

人馬座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

山羊座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

水瓶座：是非多，受人刁難，謹記小不忍則亂大謀。

雙魚座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）牛 心情差

鼠：不能隨意把錢借出去，提防有借無還。

牛：是日沖煞，心浮氣躁，做事缺乏耐性。

虎：話頭醒尾，今天沒有事情可以難倒你。

兔：職場上有人對你指指點點，心情不佳。

龍：要尊重另一半的想法，勿將小事化大。

蛇：珍惜眼前人，已婚者要好好控制脾氣。

馬：財運非常好，毋須為錢銀問題而煩惱。

羊：人緣不錯，日常閒聊也能獲有用資訊。

猴：得財有難度，易因經濟問題迷失方向。

雞：桃花旺，跟伴侶心有靈犀，甜在心頭。

狗：趁周末好好休息，有助釋放身心壓力。

豬：健康運一般，易有胃痛，需小心飲食。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

山羊和水瓶 土星的兩面

太陽會在1月21日由山羊座進入水瓶座，傳統上這兩個星座都是由土星主管，但一個是保守派，一個是叛逆派。在這個交界的日子，就談一談兩者為甚麼有這個分別。

土元素的山羊座注重現實世界的事務，有着踏實的性格，追求穩定和安全感。山羊座的人通常是實際主義者，有着堅強的毅力和耐心，願意付出努力實現自己的目標。他們非常注重事業和成就，並願意為此付出艱苦的努力。

此外，作為一個啟動星座，山羊座通常被認為是具有積極、堅毅和目標導向的性格特質。他們通常是有決心和毅力的人，願意為了自己的目標努力奮鬥。山羊座的人通常會制定計劃，並努力實現目標，他們是非常堅定的追求者。

風元素的水瓶座更傾向於追求自由和創新，有着獨立和理想主義的性格，注重思考和理解，具有開放的思維方式，喜歡探索新思想、新理念，並且傾向於尋求創新和進步。他們通常對社會和人類福祉有着強烈的關注，並願意為了社會進步而努力。

此外，水瓶座是一個固定模式的星座，這意味着他們通常比較堅定、穩定和固執。固定模式的人通常有着強烈的意志力和堅持性，並且傾向於保持現狀或固守自己的立場。他們通常是非常忠誠於自己的價值觀和信念的人，即使受千夫所指，也不容易被他人的影響而有所改變。