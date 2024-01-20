星玄｜黃翠如蕭正楠一唱一和　馬國明嚇親兼想鬧人？

今日係1月20日農曆十二月初十，是日最旺生肖係雞，桃花旺，同伴侶心有靈犀，甜在心頭。黃翠如就係屬雞，自2018年佢下嫁蕭正楠之後就大幅減產，主力經營內地社交平台，間唔中又會北上探老公班，仲會喺網上大放閃光彈。

早前台慶頒獎禮圓滿結束後，大會舉行盛大嘅After Party，蕭正楠同黃翠如齊齊接受訪問時，馬國明突然出現係鏡頭後正挑選美食，當蕭正楠同翠如看到馬明時，便即對馬明表示：「都話你『上海灘』㗎啦！攞最佳衣着呀！」翠如聽後亦跟隨道：「你件牛仔褸我想買㗎！」蕭氏夫婦一唱一和，馬明即時嚇親，蕭正楠即笑說：「佢似想鬧我！」。

而去年適逢係蕭正楠出道20周年，當蕭正楠於橫店完成新劇《巾幗梟雄之懸崖》拍攝後，隨即到東莞舉行其20周年紀念音樂會最後一站演出，同粉絲慶祝，又帶埋老婆翠如上台唱歌，有個24孝老公，翠如當然甜在心頭。

至於今日幸運星係天秤座，財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。天秤座嘅「大小姐」林淑敏喺處境劇《愛回家之開心速遞》入面，經常有唔少做生意嘅諗頭，甚至自己打本開舖兼做埋代言人，之不過現實生活中嘅「大小姐」就正正相反，唔單止係一名慳妹，仲曾經炒股票搞到慘蝕離場，所以佢依家只係安份守己供基金，同埋買保險傍身，唔再亂咁投資。其實「大小姐」你依家財運有上升之勢，如果想投資嘅話，不妨大膽嘗試。