姜濤「新女」終極曝光　網友起底背景唔簡單

姜濤本月12日推出「第14胎」新歌《黑月》，今次姜濤更以Bad Boy造型拍攝MV，濃黑眼線再加金黑髮色，形象耳目一新，原定該MV昨晚（18日）9時播出，但最終改為今（19日）零時零分首播，播出前，姜濤特意於社交平台限時動態留言寫道：「由於這次MV的內容真的兒童不宜，我們想要等小朋友們先上床睡覺～所以我們決定，這次的MV時間改在午夜12點鐘播放，有小朋友的先把他們哄睡著再來看喔～」

有此預告，MV當然有番咁上下，除了造型破格，他於MV中，與女主角Isabella激吻，女方先除自己外套，再爬在姜濤身上拉開他的上衣，再吻姜濤的頸，令人看得熱血沸騰。

無懼得罪「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）與姜濤大演激情戲碼，MV女角Isabella即刻被起底！她原本是一位專業舞蹈員，早年更以舞蹈演員身份加入香港青年藝術基金會 (HKYAF)，2020年她試鏡成功，為德國時代推理劇《1899》演出，飾演「玲兒」一角。

而MV結尾出現一個小男孩，他正是現年8歲的童星黃梓曜，亦於MIRROR第3場演唱會，在姜濤演唱《黑月》時在台上出現，擔任演唱會小嘉賓。