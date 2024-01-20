apm打造10呎巨型招財孔雀王及百花彩蝶走馬燈迎龍年　兼為讀者送上新春禮品套裝

【特約報道】新春伊始，新鴻基地產（簡稱新地）旗艦商場apm與澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以《百花盛放孔雀園》為主題，帶領一眾潮人走進色彩豐富、融合中西設計元素的百花園，當中打卡熱點包括寓意繁華錦繡的「巨型10呎招財孔雀王」、「百花彩蝶走馬燈」、「開運夾福機」、「許願祈福月洞門」及「粉紅彩燈桃花園」，為大家送上無限福氣、歡樂滿載的新春氣氛。此外，於1月27日至2月9日於大堂特設的新春年宵市集，雲集多個賀年精品、應節美食、潮流利是封品牌，多款貨品種類讓年輕人及一家大細潮逛年宵市集、為龍年辦年貨。

另外，apm聯乘澳洲華裔藝術家Chris Chun，將其「百花彩蝶」畫作設計成一套三款限量版利是封，以彩蝶伴舞牡丹王為設計概念，並以喜慶三色大紅、黃金及紫紅配上燙金為主調，藝術感及實用性並重，利是封除印有以獨特燙金線條勾勒出的創意字體祝賀語外，以手機掃描封上的二維碼，更可下載電子版祝福圖，隨時為身在遠方的摯愛親友送上祝福；會員於1月22日至2月9日期間於場內以電子貨幣消費滿HK$300或以上或憑300分，即有機會換領利是封乙套（每套三款共八個利是封）。

商場於新春期間還推出多個購物獎賞禮遇，包括「新春星級二重賞」送高達HK$700優惠券、於網上購物平台推出7折美食券及激筍價賀年糕點及食品等。顧客在1月23日起於推廣期登入網上購物平台更可限時搶購HK$1潮人利是封及養生蕎麥茶、半價米芝蓮食肆開運賀年糕點及五星級酒店腰果酥等（先到先得，售完即止）。

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apm現送出新春禮品套裝給讀者，只需參加遊戲，首20名答中簡單問題的參加者即可獲獎。

獎品：apm新春禮品套裝

名額：20個

遊戲日期：1月20日（星期六）上午9時至下午6時