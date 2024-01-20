Jace小背心上陣大跳辣身舞　摸胸擘腿樣樣齊

歌手馮允謙（Jay）和陳凱詠（Jace）昨晚（19日）在會展舉行音樂會，Jay以一曲《Leave the door open》揭開序幕，之後Jace身穿粉紅短裙襯白色毛毛長靴出場，露出白滑美腿，一連唱出多首英文歌，緊接與Jay合唱《反對無效》、《I Wish》等歌曲。

到快歌環節，Jace一連唱出《各行各路》、《練功》等歌曲，在唱到《收聲多謝》時更脫去外套，僅穿黑色小背心短裙，露出香肩、小蠻腰和玉腿與舞蹈員勁歌熱舞，期間更做出擘腿、扭腰趷籮及自摸胸部等動作，意態撩人，看觀眾熱血沸騰，掀起全場高潮。

音樂會去到尾聲，二人特別答謝家人和粉絲支持，唱至最後兩首歌《天生二品》、《世界劇團》時，Jay和Jace分別化身攝影師，拿着鏡頭拍攝對方演出，但事後Jace卻投訴Jay：「你影得好差，識唔識攞角度㗎？」Jay直言：「我真係唔得，都係畀我拎番支結他！」到Jace拍攝他時，他搞笑謂：「千祈唔好低炒。」但Jace卻表示：「咁樣好型喎！」

兩人完騷接受訪問，Jace笑言跳舞跳得不夠喉，又嫌自己太斯文和沉靜，Jay則大爆Jace逼他跳舞，他笑言：「我都想試吓跳，但Jace好忙，未必有時間教我。」Jace聞言指Jay只是害羞，若他放鬆跳舞就好有Boy band感覺。

另外，Jay在合唱中文歌時，台中央設有拼音字幕機「出貓」，Jay表示：「其實啲歌都好熟嘅，但有幾首歌唔係咁熟，尤其有首歌嘅副歌每一段都轉歌詞，不過整體都滿意，係有好多嘢要執生。」