大寒養生　把握最後一個節氣

今天是24節氣中的「大寒」，是冬季的最後一個節氣，代表一年的結束，以及即將迎來春天。此時，環境中的陽氣正蠢蠢欲動，準備萌發，因此養生方面也會和初冬的時候有一些不同。以下的大雪養生貼士幫助你在春天有個好的開始。

飲食宜平補

由於大寒之後就是立春，而春天陽氣逐漸旺盛，因此食補方法也需要順應季節的變化，故這個時候適合以平補的方式來調理身體，可以吃一下甘味的食物來調理脾胃、補氣養血，例如山藥、南瓜、紅棗、香菇等，並且可酌量加入有升散性質的食物，如香菜、生薑、青葱、桂皮等，可幫助抵禦風寒的入侵。同時，即便進補也要適度，避免上火。

早睡晚起

內經有云「冬不藏精，春必病溫」，大雪養生還要順應冬季「藏」的原則，規律作息，早睡晚起。早睡可以養人體的陽氣，而晚起則可以養陰氣，建議大家可比平日提前1小時入睡，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。

補充水分

大雪時節十分之乾燥，人體容易津液不足，特別是心血管疾病的患者如果攝取水分不夠，可能導致血液更為濃稠，加上血管彈性功能下降，容易誘發心腦血管梗塞等問題，所以千萬不要口渴才喝水，也不要一次性喝太多水，並且忌冰水。

食療

豬肝粥

材料：豬肝100至150克、粳米100克、細葱三條、薑3片、鹽適量、水700毫升。

做法：豬肝洗淨切塊，加水和梗米，慢火煮成粥。然後將細葱、薑切碎，等豬肝煲熟和粥變稠，加入葱、薑和鹽拌勻，再煲滾便成。

功效：補血、明目益肝。

消寒糯米飯

材料：糯米50克、紅棗5粒、臘腸25克、食用油及陳皮少許。

做法：臘腸切片備用，紅棗去核備用，糯米浸泡2小時後瀝乾。鍋中放入小量食用油，加入臘腸、陳皮，炒熱後即可，撈出陳皮，將臘腸、糯米、紅棗加適量水煮成米飯，即可。

功效：滋補健脾胃，增加身體熱量。