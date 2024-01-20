六福珠寶隆重呈獻賀歲匯演《花田八喜》　蓋鳴暉、吳美英簽名會

【營業資訊】六福珠寶一直支持中國傳統文化，多年來推動粵劇發展不遺餘力。今年已是第十七年與鳴芝聲劇團攜手合作，於新春期間為尊貴的顧客及會員呈獻經典劇目《花田八喜》，並邀得著名粵劇名伶蓋鳴暉及吳美英參與演出。為隆重其事，更於2024年1月17日（星期三）假座六福珠寶北角分店舉行「蓋鳴暉、吳美英簽名會」，為2月24日（正月十五日，元宵佳節）舉行的粵劇匯演作頭炮宣傳，及預祝各位新年快樂、吉祥如意、六福齊來！

簽名會當天，一眾影迷及粵劇愛好者一早已齊集於六福珠寶北角分店支持偶像。當蓋鳴暉及吳美英佩戴上價值逾港幣百萬元的六福珠寶首飾出場時，魅力四射，兩位台柱更與現場粉絲大玩互動遊戲，並送上「金龍獻福系列」賀歲金利是，令現場氣氛為之沸騰。

《花田八喜》將於2024年2月24日（星期六）假座北角新光戲院大劇場演出，現凡於香港六福珠寶分店惠顧指定貨品滿指定金額或憑會員積分，即有機會換領當日門票（門票數量有限，送/換完即止）。如欲了解更多門票換領詳情，歡迎親臨香港六福珠寶分店或致電客戶服務熱線 (852)2710 9368查詢。