大熱「真空收腹法」　每日1分鐘腰瘦2厘米

減肥是女生一輩子的事業，即使現在是冬天可以穿着寬鬆大衣遮蓋身材，但同樣也要時刻保持身形，為夏天做好準備。不少上班族日常已經很難找時間做運動，那就不妨學習歐美大熱的「真空收腹法」，每日在家只需花1分鐘做3個動作，就可以輕鬆瘦小腹，練出漂亮的纖瘦腰線。

「真空收腹法」在歐美非常流行，過程也不需要任何輔助工具，隨時隨地就能進行，方法也十分簡單，只需要3個步驟，一個月左右就可以看到成效。這個收腹法需要在空腹的時候做，並以腹式呼吸方法，利用細胞氧氣燃燒更多皮下脂肪及內臟脂肪。

第一步先深吸一口氣，吸氣至腹部有微漲的感覺；第二步慢慢把氣從嘴巴呼出，將腹部往內收縮，令腹部維持凹陷的狀態；最後就是閉住呼吸維持動作20秒，並重複以上動作3次。

美國細胞生物學博士及健美運動員Dr.Stephanie Buttermore也實測過「真空收腹法」，並表示每天做3組、每組20秒，一個月後腰圍減少2厘米，如果再搭配腹部健身運動，更可以讓腰圍再減少3至4吋，讓腹部肌肉更加緊實，打造出好看的顯瘦馬甲線。