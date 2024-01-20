年糕新味　熱捧人氣之選

每年必備的應節年糕，酒店以外，亦有不少餐廳或品牌出品，今年還有不少新口味推出，再加上傳統風味，選擇相當多。除此之外，亦會有各式各樣的早鳥和不同優惠，大家要把握機會辦年貨。

甜美白桃玫瑰

水嫩多汁的白桃和芳香的玫瑰，是製作甜品的好食材。中環高級中菜廳唐述今年推出白桃玫瑰花凍糕，白桃果凍內有滿滿的果肉，再配玫瑰花凍，令氣息更加吸引。於現時至1月31日預訂會有75折優惠。此外，餐廳於1月20日至2月19日推出賀年套餐，包括有酥皮焗鮑魚、甜醋雞蛋慕絲、女兒紅蛋白雞油蒸蟹鉗、焗釀柑橘蟹蓋和桂花烏龍茶煙熏脆皮雞等，適合愛嘗新的客人。

龍馬精神好意頭

新一年，最緊要好意頭，Dim Sum Library在這個龍年，推出寓意龍馬精神的龍井馬蹄糕，龍井烘乾磨粉入饌，讓年糕滲出翠緣色調，馬蹄切片提高口感，除了凍食，還可用慢火煎至焦脆，冷熱皆宜。

無肉配方

怕肥又或太油的話，輕盈版的賀年糕點，可能是你杯茶。美心今年除有瑤柱蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕和馬蹄糕，有新推無肉版本的香菇芋糕蘿蔔糕，內有菇粒、杏鮑菇、芋粒和甘筍粒等作配料。品牌亦有原味及精緻雞蛋卷系列、甜心酥禮盒、雜錦果仁曲奇和杏仁條榛子條禮盒等，指定賀年產品於2月10日前有特價優惠，現時至2月4日，指定信用卡會有7折優惠。東海堂今年就有昆布櫻花蝦蘿蔔糕、十勝紅豆小丸子栗子年糕和椰汁年糕等，禮盒的話，有新包裝的北海道3.6牛乳蛋白卷，新出的原味牛油蛋卷、花禮雙層禮盒及和式花海禮盒等，最吸引是品牌首次推出SPY×FAMILY限定禮盒，仿皮手挽禮盒內有曲奇和杏仁條，以及人氣插畫家霜田有沙設計的蛋卷禮盒。現時至2月4日，指定信用卡選購指定年貨，有7折優惠。

創意品味

年糕除了蒸或煎煮，原來都可以有好多食法。蒸廬和蝦麵店今年推出4款糕點，除鹹香惹味的瑤柱臘味蘿蔔糕和四川麻辣芋頭糕，品牌建議奶黃年糕可製作成糖不甩，切丁後隔水蒸軟，再加點花生碎、白芝麻、椰絲和紅糖粉撈勻便成。另一款桂花蔗糖馬蹄糕，香煎以外，可試試切條加威化紙包成春卷狀，沾蛋漿和生粉脆炸，風味更佳。同時間，品牌亦推出全新鮑魚甘香雞煲盆菜，內有原隻鮮鮑、原筒花膠仔和魚肚等配料，淋上清湯或檳城辣蝦湯底，各有風味。於網上訂購4款糕點加1款盆菜，免費送自家製馬來甘香醬1瓶。

買六送一

想大量入貨送禮，都可以好抵。鴻福堂今年有至尊本地有機蘿蔔糕、金腿瑤柱蘿蔔糕、沖繩海鹽瑤柱蘿蔔、燕窩楊枝甘露糕和桂花蔗汁馬蹄糕等，現時至2月7日，有新春訂購買六送一優惠，客人選購任何賀年糕品禮券或電子券 6張，送賀年糕品禮券或電子券1張，會員可用積分以優惠價換購金腿瑤柱蘿蔔糕或沖繩海鹽瑤柱芋頭糕1個。另外，品牌推出升級版圍村豐味盆菜和至尊素食盆菜、佳節團圓套裝、精華粉麵團圓禮盒及曲奇四重奏節日禮盒等，同樣適合新年享用。

星級之選

想饋親友或客戶，就要講求品質，米芝蓮二星粵菜餐廳營致會館今年有椰香錫蘭年糕和瑤柱臘味蘿蔔糕，前者柔軟富茶香，後者材料豐富。1月21日前預購10盒或以上，可享8至9折優惠。

低至8折

老字號品牌榮華推出多款賀年糕點，包括金玉滿堂蘿蔔糕、鴻運蔗汁年糕、臘味芋頭糕、桂花糕和椰汁紅豆糕等，再加上有蝴蝶酥杏仁條禮盒、頂級芋角、酥角、煎堆和笑口棗等應節禮盒及美食，選擇甚多。現時至2月8日，指定臘味年貨以指定信用卡消費，會有標準價8折優惠，於網店及分店選購指定出品，有85折。惠顧折實滿HK$300，送利是封1包。