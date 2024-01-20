周吉佩自爆「妻管嚴」　收入畀晒老婆管理

《慈善星輝仁濟夜》將於27日舉行，藝人陳庭欣、周奕瑋和黃建東會擔任當晚主持，表演嘉賓就有羅毓儀、孔德賢和《中年好聲音》歌手周吉佩、羅啟豪和顏志恒等，今日齊現身記招，周奕瑋宣布歌神許冠傑、郭富城、任賢齊和林家棟4位重量級嘉賓屆時將驚喜「現身」，但賣關子未有公布演出的形式。

而在《萬千星輝頒獎典禮》獲得「最佳男主持」獎的周奕瑋，得獎後即有份主持《慈善星輝仁濟夜》大騷，明言絕不加價，重要說話講足兩次，透露農曆新年將夥拍「最佳女主持」麥美恩到澳門工作，最開心可跟麥美恩一起攞獎，望組成「MCP」，即MC的CP，問到兩位最佳主持合拍出騷價更高？他說：「要問麥美恩，我就唔加，最緊要夠氣氛，加價就要傾。」而羅毓儀當晚會與「家姐」郭柏姸、譚俊彥及龔慈恩合演舞台劇，仍未出劇本故表示緊張，因為演舞台劇很考功夫，讀書時也做過舞台劇，其實最想演歌舞劇。

提到2人身高相襯，而且同樣精通日文，可考慮合作做日本旅遊節目，周奕瑋稱公司也曾叫他找個高度沒有違和感的人合作：「之前只有鄺潔楹，今次第一次同羅毓儀傾偈，佢日文都好好。」

問他可想嘗試拍劇？他認為獲得「最佳男主持」獎後，覺得這個獎項分量很重，自己未能承受的重量，想專注在主持方面再做好些。不過有機會也想拍劇，講笑：「佢哋（郭柏姸和羅毓儀）係芊芊蔓蔓，我可以做億億。」希望羅毓儀可以指點他。

周吉佩（吉吉）和羅啟豪有大批粉絲撐場吶喊，場面熱鬧，受訪時稱當晚會與長者合唱團和小朋友，老中青三代合唱《青春頌》，吉吉讚長者與小朋友很勁，尤其長者有人生閱歷，唱歌情感特別豐富，希望三代合作會有火花，吉吉又會演唱新歌《飛常日誌》。

近日兩人工作忙碌，收入大增，羅啟豪笑言收入不錯，也希望過肥年，不過他工作繁忙連抖氣時間也沒有，無時間買衫，笑指「有入冇出」；而吉吉就表示所有錢交給老婆管理，笑言：「都係有入冇出，自己要動用私己錢，所以依家唔帶銀包出街，因為唔想用錢。」指老婆將錢全放在音樂學校，算是投資，希望大家愈來愈多工作，人人都好，百花齊放。