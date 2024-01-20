郭柏妍魔音再現　驚容祖兒聽完會報案

藝人郭柏妍今日（20日）為《新春保良迎金龍》節目錄影，提到她在劇集《飛常日誌》中再次魔音重現，她說：「真係對唔住，怕嚇親大家。因為劇中講我失戀所以唱K發洩，所以唱到走音，首歌係容祖兒，網民話容祖兒聽到嘅話要報案。」

另外，講到郭柏妍被指移情別戀洪嘉豪，她解釋只是喜歡對方的歌：「佢首新歌真係好好聽。我喺條街遇過佢一次，仲同佢合照。（識唱歌嘅男仔加分？）會，有才華當然加分。（想唔想識佢？）我識佢，不過佢唔識我啫。（想同佢做朋友？）睇吓有冇機會，佢可能未必想呢！」

同場的蘇韻姿近期頻頻參與綜藝，被指是綜藝女王，她緊張地說：「唔好咁講，唔敢當，都係公司安排，好開心可以參與今次節目，今次係我第一次做主持，幾驚訝公司會搵我，我驚自己做得唔好，所以都不停同拍檔對稿。」講到拍劇，她稱剛完成《非份之罪》的拍攝，現正又為《黑色月光》開工，問到何時有機會「回家」？她說：「公司就係我個家。（返《愛．回家之開心速遞》劇組？）未肯定，睇公司安排，我當然好掛住大家。之前丹爺（劉丹）生日，我哋都有一班人出嚟食飯，好開心。」

黃依汶（Emme）與老公陳國坤及兒子陳真一家三口今亦有出席節目錄影，Emme表示由於是慈善活動，加上兒子就讀保良局開辦的學校，所以全家總動員參與，她透露今次是兒子首次入電視城及錄影節目：「佢話好緊張，緊張到前一晚瞓唔着，我話你又唔使上台表演，只係玩吓遊戲，我叫佢當參加學校活動咁，佢話為咗學校都要做。」問到兒子有否遺傳夫妻的表演欲？她坦言完全沒有：「之前帶佢睇爸爸拍戲，佢話唔鍾意表演，成日要NG，佢唔鍾意唱歌跳舞，佢鍾意運動同科學，希望真係。（你唔想佢入行？）因為做呢行好辛苦，而且好被動。」