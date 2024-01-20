單文柔想出埠過陽光與海灘新年　陳展鵬：帶佢去南丫島數星星

視帝陳展鵬與太太單文柔今日（20日）現身新春節目錄影，展鵬透露女兒「小豬比」因身體不適未能參與錄影：「佢有少少唔舒服，可能因為知道今日要嚟電視城太緊張，佢出世到依家都未嚟過電視城，有好多同事都未見過佢，佢知道我喺度拍劇，佢覺得係好好玩。」單文柔指之前小豬比雖然拍過綜藝節目，但一直以為是玩遊戲，不知道是錄節目，當女兒發現被途人認得她時會感到有點驚慌。

講到新年，展鵬表示計劃一家人外遊：「我咁大個人都未試過新年去外地旅行，新年去地外工作就試過。」問到想到哪兒？單文柔笑言：「我想去陽光與海灘，但驚要去長洲。」展鵬自認浪漫，開玩笑指帶她去大嶼山或南丫島數星星。

另外，對於失落視帝，展鵬未感失望，反而開心：「應該要支持大家，拍劇唔容易，因為疫情期間拍攝，大家都係搵命博，而且今年嘅劇都好好睇。」單文柔指女兒很窩心，送了個大獎給展鵬：「小豬比話爸爸冇獎唔緊要，我送個獎畀你，整咗個Best Dad Forever獎畀展鵬，佢以為爸爸跑步輸咗。」至於單文柔當日則為展鵬準備了生日蛋糕，她說：「原本我諗住整，但實在冇辦法整完再去澳門參加頒獎禮，我仲叫展鵬幫我拎住個蛋糕，我同佢講係午餐，哈哈！」