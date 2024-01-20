素海霖現身《向西2》試鏡儀式　港台KOL「胸」猛出動

香港首位AV女優素海霖今日（20日）作為評審現身電影《一路向西2東京AV攻略》的試鏡儀式，素海霖將會親自選擇5位參選者擔任電影中的角色，其中包括在電影中飾演她男朋友的角色，活動未開始門外已經排滿長龍，全是參與演出的候選人，當中包括來自香港和台灣的KOL。

素海霖自言喜歡戴眼鏡的男士：「鍾意斯斯文文，高矮冇所謂，身材就唔好太瘦（肌肉？）唔鍾意，有啲肚腩反而OK，因為如果佢太大隻就會逼我做gym，我生活係好唔規律，如果放假我會瞓到自然醒（喺電影入面同呢個男朋友有冇親密場面？）呢個要等通知，或者自由發揮。」又謂電影會在三月開拍，自己會參與拍攝約半個月，但就暫時不方便透露電影中會飾演的角色，不過透露電影中會有一定裸露的場面：「會露點，但唔會露三點。」電影的第一集《一路向西》，素海霖稱當時未夠18歲，所以沒有觀看，而工作方面她現在主要日本香港兩地走，問到喜歡日本還是香港的男性？她說：「一定係香港，因為可以溝通到，溝通好重要，我識日文，但未必可以完全溝通到。」

講到農曆新年，素海霖希望將工作盡快完成，爭取當天放假，因為2月9日年三十晚將是她的生日，故不希望當天工作，又稱生日將會和朋友一起過。講到現在她與家人的關係，素海霖指她每日都會定期給家用，但與家人卻沒有聯絡：「但每個月都會定期比家用，少咗一個煩惱，而且收家用唔一定要理我，我都係盡番自己嘅責任（直接回家找父母？）我諗未係時候。」

同場導演鄭峰嵐亦會作為評審參與試鏡，他透露劇中素海霖是主角之一，同時邀請了數位有名的日本AV女優，包括波多野結衣和三上悠亞等等參與電影拍攝：「仲有幾位嘅，不過未確定。」導演又指這部電影沒有底線，希望演員們可以盡情發揮：「我希望拍嘅時候演員可以用盡渾身解數，但剪出嚟之後會點就要根據市場需求。」

至於參選者當中，有來自台灣以及香港的KOL，她們都悉心打扮性感上陣，大晒事業線，而來自台灣的模特兒張永歆更露出北半球，自言是別人介紹來的，問到擔唔擔心電影有裸露場面？她說：「沒有想過這個問題，不知道需不需要裸露。」而兩位香港的KOL則表示不擔心，因為已經提前知道她們電影毋須裸露，所以非常放心。