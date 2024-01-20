胡蓓蔚農曆七月瞓停屍間被單立文鬧　私下稱王敏奕做老師

由周柏豪及王敏奕主演的無綫新劇《旁觀者》熱播中。昨晚（19日）一集扮演王敏奕母親的胡蓓蔚終揭下落，原來她一直在生，且希望找回女兒。過往戀愛大過天的胡蓓蔚一直漠視女兒的需要，更多次因失戀受刺激帶着女兒尋死，搞到王敏奕最終下決心離開對方，分開多時的母女終重逢且和好，可惜偏偏此時胡蓓蔚因病離逝，令王敏奕大受打擊。

胡蓓蔚的角色大部分時間僅「存活」在王敏奕的幻想中，其中一幕更現身在停屍間不同角落！而為了凸顯她失去女兒後的失落，更要挑戰食垃圾飯盒及瞓街等不同頹廢行為。受訪時她坦言過足戲癮，但卻被踩Roller場口難到：「我完全唔識踩嘅，嚟到呢個年紀先嚟跟專業老師上堂學，但可惜拍嗰日天公唔造美落大雨，嗰場係喺室外公園拍，地下好跣好滑，監製導演驚我跣親，到最尾都係輕輕帶過嚟拍就算嘞。」

談到與王敏奕的對手戲，她笑言私下稱對方為老師：「好多謝佢，我演戲真係冇乜經驗，有時啲走位都唔係好識，係佢教我點留意啲細位，而我同佢對戲唔可以四目交投，否則一望就會忍唔到爆喊，所以喊戲對我哋冇難度。」談到停屍間的拍攝，她笑說：「拍攝前勁驚，嗰日啱啱係農曆7月，結果被老公（單立文）勁鬧：『你呢個人咁咪唔專業咯，你演員嚟架，驚咩啫，個個都係咁演』。」今次羅毓儀（Yuki）則扮演其年輕版，大晒完美葫蘆身形踩Roller，甜美笑容及蛇腰相當搶鏡。