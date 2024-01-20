鮮娛糧｜羅嘉良最新狀態流出　網民：面黃得人驚

早前「撈家」羅嘉良現身在《萬千星輝頒獎典禮》做頒獎嘉賓，即時掀起回憶殺。看看當時片段，羅嘉良狀態很反應快，真是完全不像61歲。不過日前無綫高層樂易玲，就意外帶來反高潮。她在社交網分享跟羅嘉良的合照，相中「撈家」親切地，搭着樂小姐的肩膀，顯得非常Gentleman，樂小姐更非常小鳥依人。

不少網民看過相片後，都將焦點放在「撈家」身上。他們認為「撈家」皮膚較黃，並有鬆弛感覺，而且皺紋極多，另外髮型亦不大自然，有假髮的感覺。他們直指他有老態龍鍾的感覺，但正如網民所講︰「因為他確實是老了啊」，「撈家」這個狀態老實說也不離譜。

相片中的他，和早前擔任頒獎嘉賓的他，差別甚大，極有可能是因為角度問題引致。之後「撈家」將會有新劇《家族榮耀之繼承者》推出，到時再看看他狀態會否回勇。

講完男藝人，不如轉轉口味講女藝人，你認得她嗎？她就是憑節目《3日2夜》，以出眾豐滿的身材打響名堂，又選過港姐的魏韵芝（Joyce）。她經常在社交網大晒火辣性感水着，日前Joyce上載了一輯在瑞士旅行的靚相，當然要大派福利。其中一張相片，她以粉紅色比基尼上陣，傲人的上圍原形畢露，再配合身後的雪山風景，有網民就大讚︰「靚人靚景」。Joyce除了外貌出眾外，來頭其實也不少，外公更是關之琳的富商前夫，並且畢業於英國倫敦政治經濟學院法律系，果然是「美貌與智慧並重」！