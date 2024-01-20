【Bethの食卓】食住搶九運！好運美食第三位係佢！

今日是大寒，我們繼續分享搶九運排行榜No.3........登登登凳，就係來自澳洲的車厘子。

澳洲車厘子在大寒前後時間特別當造，記住一定要選來自澳洲的車厘子，其他國家的櫻桃或車厘子不列入我的排行榜內，因為要有必備以下的條件。首先，本身車厘子名字是英文翻譯過來，其名字中「車」字是屬火性，「厘」字與九運的離卦又屬同音系列，先天可取度已加分，加上它生長在南半球的澳洲，更是在澳洲南端地區的塔斯馬尼亞出產的又大粒又紅卜卜的顏色，才能列入九運的好運食品之列，另外最主要的原因都係取其五行火性，而且只有在這地區才能利用低氣溫的氣候環境培植出果肉紮實、碩大又甜潤的車厘子品種！

接近過年時段，家家戶戶或多或少也準備了不同食品祭灶、除夕、年夜飯、過年等等；也建議大家準備車厘子來迎接新歲。車厘子品種多，在味覺上大家喜好有所不同。我個人喜好心水推薦是由Lucaston Park Orchards農場出品的TR紅寶石或Reid's金袋鼠全黑包裝的「Signature Collection」兩款車厘子。

在選靚車厘子必須看果椗顏色，愈綠愈新鮮，如果呈現啡黑色果椗代表其實已採收了一段時間。果椗短比果椗長更為甜美，望上去，表皮帶有光澤即新鮮多汁；如看上去暗啞即已擺放一段時間。一般來說，深色車厘子較為成熟多汁；淺色車厘子口感爽脆，不同品種的車厘子會導致果皮顏色及味道不一。還有，千萬不要選「爆口」的車厘子，爆開即是表皮有裂開部分，會容易發霉。

新鮮車厘子保存有法

1. 一般車厘子保鮮期大概7天左右，當然建議購買愈新鮮的車厘子，保鮮期就愈長。

2. 買回家後應存放在雪櫃的蔬菜格，絕不能放室溫;並盡量保持乾爽。

3. 若是散裝車厘子，保存前應完全抹乾，其後可放進紙袋，不密封的容器或保鮮袋內，再存放在雪櫃的蔬菜格。

4. 未經清洗並帶果椗的車厘子可保存更長時間，建議吃多少就洗多少，不要一次過清洗。

果實小小好處多多

‧低升糖指數：車厘子雖然甜度高，但屬於低升糖食物，食用後不會引致血糖飆升，所以適合所有人食用，包括糖尿病患者。

‧有助降血壓：車厘子含豐富抗氧化物，包括花青素（Anthocyanins）、桂酸鹽（Hydrocinnamates），具有助降血壓功效。

‧抗氧化和抗炎：車厘子含維他命C，能維持免疫系統功能，增強抵抗力。車厘子也含豐富的抗氧化物，如花青素，具有消炎的功效，有助紓緩運動後的肌肉痠痛。

‧減少痛風發作機會：進食車厘子有助短暫降低尿酸水平，以減低痛風症發作次數。

‧安眠：車厘子含有天然的褪黑色素（Melatonin），可以幫助調節生理時鐘，改善睡眠質素。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022,2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問