黃凱芹晏畫開演唱會　一於物盡其用

歌手黃凱芹（Chris)今日（20日）假灣仔伊利沙伯體育館舉辦慈善演唱會，演唱會上部分選曲是特意向已故歌手如陳百強、梅艷芳等致敬，而胡楓和羅蘭亦有到來支持。全場突然送驚喜，為剛剛過完生日的胡楓送上生日歌，而胡楓也以一曲《情花開》回贈大家，場面溫馨。

Chris甚少在下午開演唱會，不過認為在下午開騷是個很好的主意：「反正都已經Book咗場，如果可以夜晚又做，朝早都做係得，下午完場之後叫啲fans行完街，食完飯再返嚟睇夜晚場，可以物盡其用。（你得？）我得，只要有機會乜都得。」他又表示音樂冇分種類，只要悅耳動聽畫面唯美就可以，所以Chris表示他會唱不同語種的歌。

Chris又透露這場騷完結就會乘坐飛機到廣西工作，笑言：「所以一陣間醫生唔好講咁多嘢，我要趕飛機，夜晚即刻要採排，然後第二日就要即刻上台做騷，好趕急，唔可以失場。」又分享從前的經歷在北美洲趕回香港的經歷：「因為飛機冇接駁機，所以我要係北美洲再經歐洲，飛去亞洲經日本再飛香港，差唔多坐咗24個鐘。」又表示現在回想起來，他只需要和公司說聲「我趕唔切」就可以，但那時太年輕，同時亦不想失場。Chris指現正籌備35周年巡迴演唱會，正在安排到北美和內地開演唱會。