沙漠怪客隊跳《忘情森巴舞》　蘇志威：我跳時佢哋未出世

無綫選秀節目《亞洲超星團》最新一集練習生們作出第2次舞台公演，超星導師農夫打頭陣示範演出，一口氣rap唱《地獄見》、《娛樂圈殺人事件》及《冇你就冇我》，炒熱全場氣氛。而由愛合、江文俊、吳玄曄、鄭史佑、孫竟東、李澤楊及孫瀟威組成的「沙漠怪客隊」竟班門弄斧，於原唱蘇志威面前選擇唱跳《忘情森巴舞》，事後評分時他笑說：「呢首歌1991年喎，相信呢度所有嘅小朋友應該都未出世！『沙漠怪客』隊整體表現都唔錯。」

身旁C君搞笑追問：「咁同你年輕時候比呢？」蘇志威即說：「冇得比，因為以前我哋跳舞嘅重心喺腳，佢哋依家舞步好輕，所有（重心）都放喺上面。」之後他應大家要求，即場上台示範《忘》歌的招牌舞蹈，Rain看畢亦不禁站起來拍手。

至於暫時人氣最高的「V8引擎」由江信熹、奧利、郭殿甲、梁詩煜及譚奕天組成，5子繼續於台上施展渾身解數，獲C君大讚：「今日睇到一個偶像組合，而且rap得好好。」蘇志威接口：「懷疑自己係咪睇緊說唱組，因為佢哋擺喺跳舞組，我覺得佢哋都係有機會贏！」

而「街頭霸王隊」的黃奕斌（Hugo）與郝瑞然同於綵排時受傷，兩人上台更要其他隊友攙扶，Hugo 憶述受傷經過說：「排練時唔小心，然後腳踝90度好用力咁踩咗落去囉。」由於兩人受傷，只能坐着演出，大大影響該組合的整體表現。