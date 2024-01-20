【Zac玩Zac食】隱世中菜館　豪情話當年

經歴咗疫情呢幾年，真係體會到好多嘢都唔到你控制，所以2024年更加要珍惜同屋企人及朋友嘅相處時間，都係嗰句，朋友係要見嘅！呢晚約咗幾個朋友飯敍，大家都係曾經或現任商台人，成晚七嘴八舌雞啄唔斷，豪情話當年，如果出得街，肯定好聽過任何一個Talk Show！

呢晚有食家帶隊，去咗位於銅鑼灣摩頓台嘅隱世中菜館，不少名人明星、政商名流都是其座上客，餐廳超過10年歷史，最近裝修後重開，地下連一樓共有7個VIP房間，最大一間甚至可容納18人，私隱度十足。餐廳嘅中式家常小菜一向鑊氣十足，裝修後更有不少別具巧思嘅新菜式。

當晚飯局首推「龍皇藏金衣」，係大廚張師傅嘅變奏版酸菜魚，以南澳龍蝦取代了酸菜魚常用嘅石斑，香氣濃郁嘅湯汁簡直係整道菜式嘅靈魂，爆炒龍蝦球嘅湯汁與每天手工製作嘅河粉及紅薯粉結合，保留咗龍蝦鮮味及酸辣香氣之餘，煙韌彈牙嘅「雙粉」，絕對令人回味無窮。

「橫行抱玉」係將膏蟹與餐廳招牌菜蒸豬頸肉結合，用紹興酒及醬油蒸煮，蒸煮過程將膏蟹嘅鮮味滲入柔軟爽彈嘅豬肉入面。而另一道「大澳蝦膏蒸肉筋」係食家話必點菜式，一隻豬只有一條肉筋，而餐廳以新鮮豬肉筋製作呢道菜式，肉筋去肥後，用本地蝦醬醃製後蒸煮，以蒸後再炸的鮮竹伴肉筋，鹹香入味！每條新鮮豬肉筋只可做3份菜式，所以每天限量供應。

當晚嘅驚喜彩蛋喺飯局尾聲，曾經攞過叱咤我最喜愛男歌手嘅影壇巨星，當晚也在餐廳用膳，知道我哋有飯局，特別入嚟打招呼，難得咁多年冇見而佢仲記得我呢個小薯，主動嘅一攬道別窩心到暈，估唔到係邊個就睇番我個Social Media Post啦！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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