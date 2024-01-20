張敬軒得黃霑遺作　箇中內情曝光...

歌手張敬軒（軒仔）早前接受電台主持陳少寶訪問，他一直稱呼陳少寶為「老闆」，全因當年他由廣州來港獲對方一手提拔。陳少寶於2002年任職唱片公司行政總裁，聽到張敬軒主唱的R&B歌曲《My Way》，便決定跟他簽約成為旗下歌手。軒仔當時不敢置信，因為那是一家旗下有眾多當紅歌手的公司。軒仔笑指少寶甚具冒險精神。回想起記者會當天，他如出嫁般全副新裝上陣，首次與少寶及特別嘉賓麥浚龍見面，才意識到自己即將展開人生的新篇章。

軒仔在港發展初期遇上不少阻滯，訪問中他分享了多年來不曾談及的內心掙扎。簽約後不久，他被告之自己是唱片公司力捧的新人，詎料翌年少寶因事退下唱片公司的職務，令軒仔頓時感到很徬徨，還覺得自己在港的發展可能會停滯不前，或要返回老家了。少寶稱當時也聽聞軒仔只想唱自己的作品而抗拒別人的歌，後來他終於接受主唱由伍仲衡作曲的《餘震》和《老了十歲》。軒仔指《老了十歲》是難度很高的歌曲，當時甚至唱到懷疑人生。

軒仔又提到獲黃霑為他執筆寫歌成最後遺作的經過。2003年，他與音樂人常石磊共同創作了歌曲《Blessing》，希望向沙士英雄致敬。軒仔欣賞霑叔寫的詞有一種家國情懷的氣魄，想邀請對方促成美事，惟霑叔女兒黃宇詩指父親抱恙而婉拒。後來軒仔獲霑叔太太安排兩人通話，軒仔憶述當時短短的兩分鐘對話：「原來霑叔聽了歌曲的demo後決定寫這歌。他還說自己也是廣州人，大家是同鄉，所以要幫我寫這首歌……一星期後唱片公司收到霑叔的手寫稿，五日之後他便離開了。」